Gegenstromanlage mit besonders breiter Strömung

Die Turbinenschwimmanlage HydroStar eignet sich in der Ausführung mit Doppelturbine sehr gut für das Techniktraining.

Die Doppelturbinen-Anlagen von BINDER eignen sich ideal für das Techniktraining, Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Perfekte Bedingungen für das Technik-Training

Die Gegenstromanlage HydroStar mit Doppelturbine erzeugt eine besonders breite Strömung

Das Markenzeichen der Turbinenschwimmanlage HydroStar ist die kraftvolle naturnahe Strömung. BINDER liefert die Geräte wahlweise mit einer oder zwei Turbinen: Die Doppelanlagen bieten Poolfans noch mehr Komfort als die Einzelturbinen.

Der Volumenstrom der Turbinenschwimmanlage HydroStar unterscheidet sich deutlich von der Strömung herkömmlicher Systeme, wo ein gebündelter Strahl auf den Schwimmer trifft. Die Turbinentechnologie hingegen erzeugt eine breite, weiche Strömung, die den Körper gleichmäßig umfließt und trägt. Bei Ausführungen mit Doppelturbine verstärkt sich dieser Effekt: Es entsteht eine noch breitere Strömung. Doppelanlagen sind besonders gut für das Technik-Training geeignet und können auch von Anfängern genutzt werden. Da zwischen den beiden Volumenströmen ein Bereich mit einer geringeren Strömungsstärke entsteht, erhält der Schwimmer eine natürliche Führung. Dies sorgt für eine verbesserte Wasserlage. Der Schwimmer bekommt mehr Auftrieb und kann das Gleichgewicht einfacher halten. Die Strömungsintensität lässt sich bei jeder Turbinenschwimmanlage individuell einstellen.

Schneller Einbau und komfortable Steuerung

BINDER bietet seine turbinenbetriebene Gegenstromanlage in verschiedenen Leistungsstufen mit Volumenströmen von 160 m3 bis 1.200 m3 pro Stunde an. Der Einbau von HydroStar gestaltet sich schnell und platzsparend, da keine aufwändige Verrohrung benötigt wird. Zudem muss die Turbinenschwimmanlage im Winter nicht ausgebaut werden, sie ist sehr wartungsarm und verfügt über eine hohe Energieeffizienz.

Für die komfortable Steuerung von HydroStar stehen ein Taster im Becken, eine Fernbedienung sowie die BINDER24-App zur Auswahl. In der App können außerdem persönliche Trainingsprogramme erstellt und mit anderen App-Nutzern geteilt werden. Ein weiteres Feature sind die voreingestellten Übungseinheiten – darunter exklusive Trainingsmodule des Triathlon-Trainers Matthias Knossalla. Die optional erhältlichen LED-Pool-Beleuchtungssysteme von BINDER lassen sich ebenfalls über die App steuern: Sie tauchen das Wasser in bunte Farben und schaffen so eine ganz besondere Atmosphäre.

Interessenten können die Turbinenschwimmanlagen unverbindlich testen. Ein kostenloses Probeschwimmen ist bei vielen Fachhändlern sowie im BINDER-Showroom in Frankfurt am Main und am Firmensitz in Hameln möglich.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.