Buchtipp

Einen einzigartigen Überblick über die schönsten Privatgärten im deutschsprachigen Raum bietet die Dokumentation zum Wettbewerb GÄRTEN DES JAHRES 2021. Landschaftsarchitekten, Gartengestalter sowie Garten- und Landschaftsbauer werden jährlich aufgerufen, besonders gelungene, realisierte Privatgärten einzureichen, die von einer renommierten Jury ausgewählt und prämiert werden.

Das Buch zeigt eine beeindruckende Vielfalt unterschiedlichster Privatgärten anhand von über 400 Farbabbildungen und Gartenplänen. Detaillierte Angaben zu Besonderheiten des Grundstücks, des Konzepts, der verwendeten Materialien und der Auswahl der Pflanzen runden die 50 Gartenporträts ab. Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Branchenevents; 2021 werden bereits zum sechsten Mal die Sieger gekürt. Die Dokumentation ist für Gartenplaner und Gartenbesitzer gleichermaßen ein vorzügliches Kompendium, um sich inspirieren zu lassen. Zum dritten Mal wurden dieses Jahr in mehreren Kategorien die besten Produkt-Innovationen gekürt. Außerdem zum zweiten Mal dabei der Fotografenpreis, den die Jury vergeben hat.

Alle 50 Gärten, der Fotografenpreis und die 22 Lösungen des Jahres präsentiert der Verein Mustergartenanlage im Grugapark e.V., Essen vom 3.7. bis 29.8.2021 in einer Ausstellung.

(Foto: Meike Engels)

Fakten zum Wettbewerb:

Der Callwey Verlag und Garten + Landschaft lobten zum sechsten Mal gemeinsam mit ihren Partnern BGL Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V., bdla Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, BSLA – Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, DGGL Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V., GaLaBau Verband Österreich, Jardin Suisse – GaLaBau-Verband der Schweiz, ÖGLA Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitekur, C-Side Pools, Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, New Monday, Garpa und Schloss Dyck sowie der Callwey Verlag und die Medienpartner Garten + Landschaft, Mein schöner Garten und Gartenpraxis, den Wettbewerb GÄRTEN DES JAHRES aus und suchten die besten von Landschaftsarchitekten / Garten- und Landschaftsbauern gestalteten Privatgärten im deutschsprachigen Raum. Die Jury erkor 50 Projekte und benannte aus diesen einen Preisträger und vier Anerkennungen. Dabei wurde Wert auf ganzheitliche Konzepte gelegt, die den Garten auf individuelle Weise zum erweiterten Wohn- und Genussraum des Nutzers werden lassen. Es sollte eine starke Idee dahinterstecken, der sich Pflanzen, Materialien, Produkte etc. unterordnen.

Den mit 5.000 Euro dotierten ersten Preis erhielten gemeinsam das Büro Petra Pelz Design-natürlich und GartenLandschaft Berg & Co. GmbH für den Garten „Ein Teil der Pflanzenwelt“ in der Nähe von Hannover. Ausführung: Pelz Design-natürlich und GartenLandschaft Berg & Co. GmbH.

(Foto: Fernando Fath)

Jeweils eine Anerkennung erhielten vier Büros:

Soeren von Hoerschelmann Garten-und Landschaftsarchitektur (Bargfeld-Stegen)

für „Der feine Duft der Marianne“ in Reinbek. Ausführung: Gaerten von Hoerschelmann GmbH (Bargfeld-Stegen)

Büro Volker Püschel für „Mehr als ein Garten" in Mettmann. Ausführung: Pflanzarbeiten: Volker und Helgard Püschel (Mettmann), Pflaster- und Wegbauarbeiten: Dieter Horstmann (Willich)

Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur (Horgen, CH) für „Über den Dächern der Stadt“ in der Schweiz. Ausführung: Holzbau Wirth AG (Schwanden, CH), Zehnder Garten GmbH (Bennau, CH), Luce Elektro AG (Altendorf, CH)

Hariyo Freiraumgestaltung GmbH (Baden, CH) für „Kleiner Garten der Vielfalt“ in Fricktal (CH). Ausführung: Salamander Naturgarten AG (Schönenwerd, CH)

Den Fotografenpreis 2021 hat die Jury Marion Nickig zugesprochen für ihre Bilder, die sie in dem Garten von Anke Mattern Stauden- und Gartendesign aufgenommen hat (einer der 50 Gärten 2021).

Die Jury

Wolfgang Bohlsen (Chefredakteur Mein schöner Garten), Irene Burkhardt (Vizepräsidentin BDLA), Claudia Feldhaus (Mitglied des Beirates der DGGL und im Vorstand des Landesverbandes Rheinland der DGGL), Bernd Franzen (Gartenplus, Gewinner Gärten des Jahres 2020), Tanja Gallenmüller (ehem. Editorial Manager Garten + Landschaft und Topos), Dr. Folko Kullmann (Chefredakteur Gartenpraxis), Konstanze Neubauer (Autorin und externe Projektleiterin), Paul Saum (Vizepräsident des BGL aus Baden Württemberg).

Zum dritten Mal wurden auch die Lösungen des Jahres gekürt; Produktinnovationen in Kategorien rund um das Thema Gartengestaltung wie „Bodenbelag“, „Außenbeleuchtung“ etc. Ausgewählt wurden diese von Fach-Redakteuren aus dem Bereich Landschaftsarchitektur und Gartengestaltung. Die Jury hat 22 Auszeichnungen ausgesprochen:

solpuri (Oberhaching) für die modulare Outdoor-Lounge CARO.

Kortmann Beton GmbH & Co. KG (Schüttorf) für den Bodenbelag Miscela®

Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co. KG (Bad Zwischenahn) für die Züchtung BetterBuxus®.

KRAUSS DER STEIN GmbH & Co. KG (Schwaigern) für das Wasserspiel ZEBRATO.

Solarlux (Melle) für das Terrassendach Acubis.

KANN GmbH Baustoffwerke (Bendorf-Mühlhofen) für den Recycling-Stein Vios® RX40

Uhlmann Sonnenschirme e.K. (Uttenweiler-Dentingen) für den Starkwind-Sonnenschirm Typ TS/TXS.

hock-dich-hin.de (Großkrotzenburg) für die Outdoor-Dekorationskissen, Sitzkissen und Lounger H.O.C.K. Badu Batik

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH (Witten) für das Akku-Sprühsystem MultiJet 18V.

solpuri (Oberhaching) für die Solar-Leuchte mit Tragegriff „Star“.

VOIHOIZ (Jachenau) für die klappbare Liege SIMPLIVITA.

Niehoff Design Lab (Warendorf) für den Gartentisch ALTO.

Mobilane GmbH (Heusenstamm) für die Fertighecke Euonymus.

INKARHO GmbH (Bad Zwischenahn) für die Züchtung HAPPYdendron®.

markilux (Emsdetten) für die Markisen-Sichtblende Selection MX.

KRAUSS DER STEIN GmbH & Co. KG (Schwaigern) für die Außenküche Quadro „un bloc“.

Niveko, s.r.o. + Pool + Home GmbH (Uhersky Brod, CZ) für das Fertigbecken Niveko Skimmer Invisible.

weinor GmbH & Co. KG (Köln) für den Kaltwintergarten weinor Glasoase®.

KRAUSS DER STEIN GmbH & Co. KG (Schwaigern) für das Lounge Möbel aus Naturstein QUADRO-sLounge

Nebengebäude Wilhelm Hertle GmbH (Neusäß) für die Urban Design Tonnenboxen.

verando (Wutöschingen) für die Diele verando®.

Küng Wellness AG (Altendorf, CH) für die modulare Außensauna Nido.

Partner des Wettbewerbs sind BGL Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V., bdla Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, BSLA – Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, DGGL Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V., GaLaBau Verband Österreich, Jardin Suisse – GaLaBau-Verband der Schweiz, ÖGLA Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitekur, C-Side Pools, Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, New Monday, Garpa und Schloss Dyck sowie der Callwey Verlag und die Medienpartner Garten + Landschaft, Mein schöner Garten und Gartenpraxis.

(Foto: Sam Bosshard)

Die Autoren

HANNE ROTH ist gelernte Landschaftsgärtnerin und studierte Landespflege, bevor sie einige Jahre in der Organisation der bayerischen Landesgartenschauen tätig war. Heute liegt ihr Fokus in der Planung von pflanzenorientierten, den klimatischen Bedingungen entsprechenden Stauden- und Rosenanlagen

KONSTANZE NEUBAUER studierte Geografie, Raumordnung und Landesplanung sowie Landschaftsökologie an der LMU und der TU in München. Sie ist als freie Journalistin und Autorin für verschiedene Fachzeitschriften und Buchverlage rund um die Themen Garten, Umwelt und Natur tätig. Damit die Praxis nicht zu kurz kommt, arbeitet sie in einer Bio-Gärtnerei und kümmert sich dort vor allem um die Kräuter. Im Callwey Verlag ist von ihr das Buch „Gartenschätze in Bayern“ erschienen; zudem hat sie auch die ersten fünf Bände Gärten des Jahres verfasst.

Buchtitel: Gärten des Jahres – Die 50 besten Privatgärten 2021

Autoren: Hanne Roth / Konstanze Neubauer

Erscheinungsjahr: 2021.

Ausstattung: 320 Seiten, über 400 farbige Abbildungen und Pläne, 23 x 30 cm, gebunden

Preis: € [D] 59,95; € [A] 61,70; sFr. 80,00

ISBN: 978-3-7667-2507-3

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Buchbestellung finden Sie unter folgendem Link: www.gaerten-des-jahres.com