Für perfektes Schwimmtraining

Schon die Standard-Turbinenschwimmanlagen von BINDER ermöglichen ein kraftvolles, intensives Training. Für besonders anspruchsvolle Schwimmer gibt es darüber hinaus die Sondergrößen BGA 600 und BGA 1200. Diese Modelle erzeugen eine noch stärkere Strömung und bringen selbst Profi-Sportler an ihre Grenzen.

Die Turbinenschwimmanlage HydroStar BGA 1200 ist die stärkste Anlage ihrer Art auf dem Markt. (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Optimale Trainingsbedingungen

Mit der turbinenbetriebenen Gegenstromanlage HydroStar von BINDER kann man selbst in kleinen Pools ausdauernd schwimmen. HydroStar bietet ideale Trainingsbedingungen, denn die breite, kraftvolle Strömung ermöglicht endloses Ausdauerschwimmen auf der Stelle.

Bei den besonders leistungsstarken Ausführungen BGA 600 und BGA 1200 wird der Körper noch besser von der Strömung umschlossen als bei den kleineren Anlagenversionen. Der Grund liegt in der größeren Ausströmöffnung der Turbinen: Sie hat einen Durchmesser von 25 Zentimetern, sodass der Volumenstrom breiter ist als bei den kleineren Anlagen. Durch die größere Ausströmöffnung wirkt die stärkere Strömung jedoch weicher.

BINDER bietet die Turbinenschwimmanlage HydroStar BGA 600 auch in einer Aufstellvariante an. (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Die BGA 600 hat eine Fördermenge von 600 m³/h – als Doppelturbine mit einem Volumenstrom von 1.200 m³/h (BGA 1200) ist sie die leistungsstärkste Gegenstromanlage auf dem Markt. Beide Profi-Anlagen sind mit dem BINDER +System ausgestattet, das eine Reihe von Vorteilen bietet. Mit dem BINDER +System können z. B. deutlich mehr Lichteffekte mit den optionalen LED-Beleuchtungssystemen realisiert werden als bisher. Ein weiteres Feature ist das eingebaute WLAN-Modul, mit dem die Einbindung der Turbinenschwimmanlage ins Heimnetz noch einfacher gelingt. Das +System ermöglicht neben der Steuerung der Turbinen per Fernbedienung und/oder App auch die bequeme und stylische Bedienung mit BOB – dem Beleuchteten Optischen Bedienfeld, das mit Hilfe von LEDs die eingestellte Leistungsstufe anzeigt.

Turbinenschwimmanlagen von BINDER sind im Schwimmbad-Fachhandel erhältlich. Die Systeme verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom als herkömmliche Gegenstromanlagen und lassen sich auch wesentlich schneller installieren. Es ist kein externer Trockenraum erforderlich und für die Stromversorgung reicht ein haushaltsüblicher 230-V-Anschluss. Mehr Infos gibt es unter www.binder24.com.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.