Faszinierende Kollektion

Gartenmöbel





Das Gewebe der Sitzflächen wird aus Polyacryl gefertigt.

Für die unkonventionellen Stühle mit ihren eleganten Konturen gibt es auch passende Auflagen in verschiedenen Farbtönen. Die zur Serie gehörigen Esstische haben gerade Kanten und runde Ecken. Die Tischplatten bestehen aus hochwertiger Stein­keramik in einer Marmoroptik oder aus farbigem Glas. Zur Temper-Serie sind auch dekorative Accessoires erhältlich. Beispielsweise eine wetterfeste Stehleuchte mit Solarpanel, die tagsüber reichlich Sonne speichern und ihr Licht am Abend stimmungsvoll verströmen kann. Sie lässt sich auch per Fernbedienung schalten und dimmen.



Weitere Informationen unter