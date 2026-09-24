Farbe hält Einzug

Pool-Magazin

„Moderne Schwimmhallen orientieren sich zunehmend an hochwertiger Wohnarchitektur.

Die Grenzen zwischen Wohnraum, Spa und Schwimmhalle verschwimmen“, erläutert Alexander Ziegler, Geschäftsführer der ISO GmbH. Warme Materialien, harmonische Farbkonzepte und eine durchdachte Lichtplanung schaffen nach Einschätzung des Hallenbadexperten Räume, die das ganze Jahr über genutzt werden. Im gehobenen Privatbau wächst daher der Wunsch nach individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Lange Zeit dominierten in Schwimmhallen vor allem neutrale Oberflächen und funktionale Materialien. Heute wünschen sich viele Bauherren deutlich mehr Individualität.

ISO GmbH, Farben, Farbtöne, Farrow & Ball
Die außergewöhnliche Farbtiefe und die charakteristische Wirkung dieser Premiumfarben verleihen Schwimmhallen einen wohnlichen Charakter.

Mit den exklusiven Farbtönen von Farrow & Ball eröffneten sich, nach Zieglers Überzeugung, neue Möglichkeiten der Raumgestaltung. Die außergewöhnliche Farbtiefe und die charakteristische Wirkung dieser Premiumfarben schafften, so der ISO-Geschäftsführer, eine besondere Atmosphäre und verliehen Schwimmhallen einen wohnlichen Charakter. „Wir kennen Farrow & Ball seit vielen Jahren als außergewöhnlichen Hersteller hochwertiger Farben. Diese Farbwelten passen perfekt zu modernen Schwimmhallen. Deshalb war es uns wichtig, nachzuweisen, dass diese exklusiven Oberflächen auch auf unserem ISO-PLUS-SYSTEM dauerhaft funktionieren“, erklärt Alexander Ziegler.

Das Ergebnis: Bauherren können heute aus nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten wählen, ohne auf die bauphysikalische Sicherheit eines professionellen Schwimmhallenausbaus verzichten zu müssen.

Weitere Infos zu allen Aspekten der Schwimmhallenplanung und Sanierung unter www.iso.de

Dieser Artikel ist in Ausgabe 78 des pool Magazins erschienen.

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