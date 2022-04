Eindrucksvolles Flammenspiel

höfats

War das heiße Element früher überlebenswichtig, so genießen wir heute vor allem seine wohlige Wärme, das gemütliche Knistern und das einmalige Spiel der Flammen.



Mit Feuer und Leidenschaft entwickelt höfats Produkte, die puristische Form und überraschende Funktionalität verbinden.

Spin, ein faszinierender Flammenwirbel in einem dekorativen Glaszylinder, zieht drinnen und draußen die Blicke magisch auf sich.

Das eindrucksvolle Flammenspiel basiert auf Bioethanol, das in einer Dose verbrannt wird. Einfach die Dose in den Edelstahl-Fuß stellen, auf einer ebenen Fläche platzieren und das Brenngel mit einem Stabfeuerzeug oder einem langen Streichholz entzünden. Dann den Glaszylinder aufsetzen und ein entspanntes Feuer-Ritual genießen. Das Modell Spin gibt es als Tischfeuer, Windlicht, Gartenfackel oder Hängefeuer.

