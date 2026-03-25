Einbauteile für maximale Flexibilität

Während der Entwicklung einer neuen Reihe von Einbauteilen bei der Firma Behncke standen drei Aspekte im Vordergrund: Optik, Haptik und Systematik.

„Revolution“ heißt diese Neuheit, die aus schlichten Wanddurchführungen und Abläufen echte Hingucker werden lässt. Vier exklusive Oberflächen – Blackline, Pureline, Goldline und Satinline – eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und verleihen jedem Becken eine unverwechselbare Signatur.

Blackline, Pureline, Goldline und Satinline. Die vier exklusiven Oberflächen.

Neben dieser veredelten, modernen Edelstahloptik gibt es weitere Vorteile: Dazu gehört der modulare Aufbau für maximale Flexibilität. So können mit einem Grundelement mehrere Produkte abgedeckt werden. Der Topf des Bodenablaufs kann beispielsweise auch der Einbautopf für den Scheinwerfer sein. Weniger Teile bedeuten weniger Lagerhaltung und mehr Möglichkeiten.

Die neue Revolution-Serie von Behncke begeistert durch industrielles funktionales Design.

Die neuen Revolution-Elemente passen sich allen Beckenarten an und bieten Sicherheit gemäß DIN 13451-3. So modern die Produkte sind, so lang ist die Tradition der Firma. Das Familienunternehmen blickt auf eine 80-jährige Geschichte zurück. Es ist Ausbildungsbetrieb, engagiert sich in der Region für Soziales und Gesellschaft und setzt mit dem Neubau eines Betriebs-, Lager- und Produktionsgebäudes ein klares Zeichen für den Standort Deutschland und die Produktion „Made in Germany“.

Mehr zu Behncke hier und zu der Einbauteileserie Revolution unter www.behncke.com