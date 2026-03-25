Ein Meer aus Schaumwolken

Mit ESPURO® CloudSPA präsentiert Klafs eine neue Wellnessanwendung, die mit einer wasserfallartigen Schaumdusche oder einem ausgiebigen Schaumbad eine faszinierende Verbindung aus Entspannung, Badespaß und Hautpflege schafft.

Binnen Sekunden flutet das ESPURO® CloudSPA die Dusche oder Badewanne mit sanftem Schaum – bis zu 400 Liter pro Minute. Die luftig-weichen Schaumwolken, die sich wie ein sanfter Kokon um den Körper legen, verschmelzen mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung und zartem Duft zu einem multisensorischen Erlebnis. Betrieben mit einem leistungsstarken Akku sowie ausgestattet mit Wassertank und Seifenbehälter ist das ESPURO® CloudSPA überall sofort einsetzbar. So kann es in der Dusche dank zugehöriger Halterung sicher an der Wand angebracht werden oder flexibel über der Badewanne aufgestellt werden.

Flexibel über der Badewanne angebracht verwandelt ESPURO® CloudSPA die Wanne schnell in einen Schaumteppich. (Foto: Klafs)

Vier auswechselbare Aufsätze ermöglichen es, den Schaum auf vielfältige Weise zu erleben – vom Schaumjet bis hin zum großzügigen Schaumteppich. Die Nutzung ist denkbar einfach: Die Schaummenge wird stufenlos über ein intuitiv bedienbares Drehrad reguliert. Einfach Wasser und die gewünschte ESPURO® Schaumbad-Essenz – erhältlich in drei Duftvarianten – einfüllen, einschalten und genießen. Die Essenz sorgt dafür, dass die Schaumwolken den Körper stabil und sanft umhüllen und nicht in sich zusammenfallen – für langen Genuss und ein wohliges Gefühl. Basierend auf zertifizierter Naturkosmetik sind die Essenzen vegan, dermatologisch getestet und besonders hautverträglich.

In der Dusche kann ESPURO® CloudSPA dank zugehöriger Halterung sicher an der Wand angebracht werden (Foto: Klafs)

Gemeinsam mit dem Studio F. A. Porsche entstand ein puristisches, zeitloses Design, das Eleganz, Funktionalität und Ruhe ausstrahlt. Dies wurde mit dem German Innovation Award 2025 ausgezeichnet – eine Bestätigung für die besondere Verbindung von Form und Funktion, die sich in jedem Detail widerspiegelt.

Weitere Informationen unter www.klafs.de