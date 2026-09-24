Drei neue Gartenduschen
Eine Gartendusche fügt sich nahtlos in die Pool- und Gartengestaltung ein.
Klare Linien und minimalistische Formgebung fallen dabei ins Auge. Aus Gründen der Beständigkeit bestehen Außenduschen meist aus hochwertigem Edelstahl. Welche Vielfalt es heute gibt, zeigt IDEAL Eichenwald, ein Spezialist für Gartenduschen aller Art. Die Modelle Frosto, Papua und Santos sind seit diesem Jahr neu im Sortiment.
Das Modell Frosto wird aus Edelstahl V2A gefertigt, mit Kalt- und Warmwasseranschluss mittels zweier flexibler Schläuche und ist mit einem Heizkabel frostsicher. Die Dusche Papua ist aus Edelstahl V4A gefertigt, ebenfalls mit Kalt- und Warmwasseranschluss sowie einer in die Erde eingelassenen Montagebox. Auch die neue Gartendusche Santos besitzt einen Kalt- und Warmwasseranschluss. Alle drei Modelle bieten ein reduziertes Design und fügen sich unauffällig in jeden Garten ein.
Weitere Infos unter www.eichenwald.de