Drei neue Gartenduschen

Klare Linien und minimalistische Formgebung fallen dabei ins Auge. Aus Gründen der Beständigkeit bestehen Außenduschen meist aus hochwertigem Edelstahl. Welche Vielfalt es heute gibt, zeigt IDEAL Eichenwald, ein Spezialist für Gartenduschen aller Art. Die Modelle Frosto, Papua und Santos sind seit diesem Jahr neu im Sortiment.

Modell Frosto aus Edelstahl V2A

Modell Papua aus Edelstahl V4A

Das Modell Santos, sowie die Modelle Frosto und Papua, fügen sich unauffällig in jeden Garten ein.

Das Modell Frosto wird aus Edelstahl V2A gefertigt, mit Kalt- und Warmwasseranschluss mittels zweier flexibler Schläuche und ist mit einem Heizkabel frostsicher. Die Dusche Papua ist aus Edelstahl V4A gefertigt, ebenfalls mit Kalt- und Warmwasseranschluss sowie einer in die Erde eingelassenen Montagebox. Auch die neue Gartendusche Santos besitzt einen Kalt- und Warmwasseranschluss. Alle drei Modelle bieten ein reduziertes Design und fügen sich unauffällig in jeden Garten ein.

Weitere Infos unter www.eichenwald.de