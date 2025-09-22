Digitalisierung im Poolbau

Die Anforderungen an Pool- und Wellnessunternehmen steigen: Kunden erwarten schnelle Reaktionszeiten, präzise Angebote und zuverlässigen Service. Gleichzeitig müssen Betriebe ihre Ressourcen effizient einsetzen, um wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten. EXTRABAT POOLS von der KS21 Software & Beratung GmbH ist die erste Branchensoftware, die speziell für Poolbauer, Servicebetriebe und Fachhändler entwickelt wurde – und alle zentralen Geschäftsprozesse in einer Lösung bündelt.

Durch die einfache Bedienung, die Vielzahl an nützlichen Funktionen und die nahtlose Integration in die Software EXTRABAT POOLS wird der Arbeitsalltag noch effizienter und flexibler. Foto: ©extrabat

Effizienzsteigerung durch modulare Software

Von der Kundenverwaltung über die kaufmännische Abwicklung bis hin zu Terminplanung und Baustellenmanagement: EXTRABAT POOLS deckt sämtliche administrativen und organisatorischen Abläufe ab.

Zentrale Funktionen im Überblick:

CRM & Kundenmanagement: Alle Daten inklusive Servicehistorie und Terminen an einem Ort.

Automatisierte Kommunikation: Erinnerungen für Wartung oder Einwinterung per E-Mail oder SMS.

Digitale Dokumentenerstellung: Angebote werden per Klick zu Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen oder Rechnungen.

Mobiler Zugriff: Dank Cloud-Lösung und App jederzeit und von überall aus auf alle Informationen zugreifen.

Serviceverträge & Wartung: Wiederkehrende Leistungen mit automatischen Erinnerungen verwalten.

Per Navigation werden die Mitarbeiter zielsicher zum Einsatzort geleitet. Kunden können direkt mobil unterschreiben. Foto: ©extrabat

Ein besonderes Highlight ist die App EXTRABAT Today: Techniker können Einsatzberichte oder Fotos direkt von der Baustelle ins System hochladen und sogar Angebote vor Ort erstellen. Mehrere Geräte können gleichzeitig genutzt werden – flexibel, schnell und ohne aufwendige IT-Installation.

Auch der Endkunde profitiert von dem Einsatz von EXTRABAT POOLS: Im persönlichen Online-Kundenbereich lassen sich Dokumente, Fotos und Projektinformationen sicher teilen. Mit individuellen Zugangsdaten können Kunden jederzeit den Projektfortschritt einsehen. Diese direkte Kommunikation spart Zeit und erhöht die Kundenzufriedenheit.

Praxisnah entwickelt – mit Poolbauern für Poolbauer

Die Software wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachbetrieben entwickelt. Dadurch spiegeln die Module reale Abläufe in Planung, Bau und Service wider. Ein gemeinsamer Terminkalender erleichtert die Einsatzplanung, GPS-Funktionen optimieren Routen und umfangreiche Statistiken unterstützen eine fundierte Unternehmenssteuerung.

Betriebe, die EXTRABAT POOLS einsetzen, berichten von spürbaren Verbesserungen: weniger Administrationsaufwand, mehr Transparenz und eine professionellere Kundenkommunikation. Besonders geschätzt werden die intuitive Bedienbarkeit und die deutliche Zeitersparnis im Alltag.

Interessierte Fachbetriebe haben auf der diesjährigen aquanale die Gelegenheit, EXTRABAT POOLS unverbindlich kennenzulernen. Am Stand B041 in Halle 8.1 präsentiert das Team in kurzen Live-Demos die wichtigsten Funktionen der Software und zeigt praxisnahe Einsatzszenarien für die Pool- und Wellnessbranche.

Die aquanale 2025 findet vom 28.10. – 31.10.2025 in Köln statt. Das komplette Programm findet man auf www.aquanale.de oder in der aquanale-App. Dank zahlreicher Sponsoren ist die Teilnahme für alle Besucher kostenfrei.

Mehr Informationen unter: www.extrabat.de oder in unserem Herstellerprofil von Extrabat