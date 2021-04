Design mal drei

Triple

Die Feuerschalen-Serie Triple setzt auf die Kombination Wärme und funktionales Zubehör. Die drei identischen Grundsegmente fügen sich mit wenigen Handgriffen verschraubt zu einem großen Ganzen zusammen und lassen sich unkompliziert wieder zerlegen und platzsparend verstauen.

(Foto: ©Martin Erd)

Damit punktet Triple bei Roadtrips mit Freunden oder spontanen Outdoor-Feiern: Den Wein bitte auf die Ablagefläche, Steak, Lachs im Bananenblatt oder Schafskäse in Folie direkt über das Feuer auf den Grillrost. Triple gibt es in drei verschiedenen Größen. Der adaptierbare Grillrost ist stufenlos höhenverstell- und schwenkbar. Eine senkrechte Stange bietet dabei die Führung, an der sich der Grillrost durch Verkanten selbst hält. Die Ablagefläche kann wahlweise auf die gleiche Stange oder eine Stange vis-à-vis gesteckt werden. Nach innen geschwenkt lässt sich auf der Ablage zum Beispiel ein feuriger Eintopf kochen oder Esskastanien rösten, wenn die Abende kühler werden.

