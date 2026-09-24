Der unsichtbare Pool

Auf Knopfdruck senkt sich der Boden, damit statt der Terrassenfläche ein Kinder-, ein Gymnastik- oder ein klassisches Schwimmbecken entsteht. Das Schwimmbecken mit Hubboden oder ein Pool mit verstellbarem Boden ist keine neue Erfindung. Dabei werden unterschiedliche Techniken eingesetzt, um den Beckenboden zu bewegen.

Der „Secret Pool“ ist im geschlossenen Zustand voll als Terrassenfläche nutzbar.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hubböden, die vom Boden aus nach oben gedrückt werden, wird der Hubboden bei dem Becken „Secret Pool“ vom Unternehmen Delfin Wellness aus Österreich nach unten gezogen. Der vertikal bewegbare Poolboden ermöglicht es, den Poolbereich innerhalb weniger Minuten als Terrassenfläche zu nutzen. Somit ist auch die Sicherheit im Garten gewährleistet und der Pool ist vor Verschmutzung und Wärmeverlust geschützt. Die entstandene Terrasse steht dann für andere Aktivitäten zur Verfügung. Die gewonnene Fläche ist vor allem bei kleinen Grundstücken ein absoluter Vorteil.

In Sekundenschnelle verwandelt sich die Terrasse in ein Schwimmbecken.

Die Tiefe des „Secret Pools“ lässt sich je nach Bedarf individuell anpassen. So kann beispielsweise der Wasserstand gesenkt werden, wenn ein flaches Becken zum Planschen mit den Kindern gewünscht ist. Die Wassertiefe lässt sich dabei optimal an die Körpergröße der Kinder anpassen. Möchten die Besitzer schwimmen oder tauchen, erhöhen sie einfach den Wasserstand und genießen die Tiefe eines herkömmlichen Schwimmbeckens. Auch für therapeutische Zwecke kann die Wassertiefe individuell angepasst werden.

Der „Secret Pool“ kann auf Wunsch mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet werden, wie beispielsweise Unterwassermusik, LED-Beleuchtung oder einer Gegenstromanlage. Mit diesen Funktionen kann das Schwimmbecken perfekt für Entspannungs-, Spaß-, Trainings- oder Therapieanwendungen genutzt werden.

Mehr Informationen unter www.delfin-wellness.at