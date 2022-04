Den Traumpool in den Garten projizieren

VPS Pool Visu App

Dazu wählt man in der App einen Pool aus und platziert ihn an einer Stelle seines Grundstücks. So kann man vorab feststellen, ob das Schwimmbecken in die gewünschte Umgebung passt.

Durch die Veränderung des Beckentyps, der Größe, des Poolstandortes auf dem Grundstück oder der Ausrichtung des Schwimmbeckens lässt sich der Vorgang beliebig wiederholen. Alle so produzierten verschiedenen Ansichten und Pooltypen werden per Knopfdruck in der Fotogalerie der App abgelegt. Mit diesen Poolvisualisierungen kann der Kunde dann die finale Entscheidung für sein Schwimmbad gemeinsam mit dem Schwimmbadbau-Fachunternehmen optimal treffen und weitere Details besprechen.

Weitere Informationen zu dieser App gibt es in der Rubrik Medien auf www.vpsgmbh.de