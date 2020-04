Pool-Accessoires

Das schwimmende Kissen fun up gehört zur Familie der swim up-Produkte und ist ein Freizeit- und Fitnesskissen für Jung und Alt am Pool, am Strand oder auf dem Boot.

Raumausstattermeisterin Ulrike Pieper fertigt das schwimmende Kissen in Handarbeit an und legt dabei größten Wert auf Qualität.







Das Kissen zeichnet sich durch seine hohe Schwimmfähigkeit aus, ist leicht, handlich und durch die innenliegenden EPS-Perlen extrem flexibel. Es trocknet leicht und erhitzt sich auch bei hoher Sonneneinstrahlung nicht. Ein lästiges Aufpumpen entfällt.







fun up ist verrottungsfest, frei von PVC und ist ausgestattet mit einem

speziellen Sicherheitsverschluss (Kindersicherung). Die EPS-Perlen können auch nach Jahren ausgetauscht werden. fun up wird aus hochwertigen wasser-, schmutz- und ölabweisenden Materialien hergestellt und ist nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.









Neugierig? Ein Video zu fun up finden Sie hier:









Weitere Informationen unter: