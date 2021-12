Das original Jägermeister-Buch

Buchtipp

Mit einem Shot zum Welterfolg

„Curt hatte die Zunge“, sagte die Großmutter von Florian Rehm, Ur-Enkel des legendären Jägermeister-Erfinders Curt Mast und Vertreter der fünften Generation der Unternehmer-Familie Mast. Und tatsächlich, wenn man nach einer langen Zeit des Experimentierens und Ausprobierens schlussendlich 56 Kräuter, Blüten, Wurzeln und Früchte so zu mixen und abzustimmen versteht, dass daraus der erfolgreichste Kräuterlikör weltweit werden konnte, dann zeugt das von großer Kenner- und Könnerschaft.

Eine Geschichte mit langer Tradition

Dank des gerade erschienenen ersten Jägermeister Marken-Buchs können Fans Curt Mast ins Versuchslabor begleiten. Zwar bleibt die genaue Rezeptur geheim (diese kennen nur eine Handvoll Menschen), aber das Rezeptgeheimnis trägt natürlich auch zum Mythos Jägermeister bei. Immerhin, wer genau hinschaut und liest, der entdeckt nach und nach viele der 56 Zutaten und erfährt, wie viel Wert dabei auf die Qualität gelegt wird, und dass jeder Tropfen Jägermeister rund zwölf Monate im Eichenfass gelagert wird.

Jägermeister im Sport

„Die besten Nächte deines Lebens“ heißt es im Untertitel. Ein gut gewählter „roter Faden“, der den Blick hinter die Kulissen ermöglicht und die weltweit Emotionen entfachende Premium-Spirituose erlebbar macht. Das Buch besticht mit vielen Eindrücken aus der Jägermeister-Welt mit Stammhaus in Wolfenbüttel. Das Kompendium feiert die Marke, die für acht Jahrzehnte Geschichte, acht Jahrzehnte Emotion und acht Jahrzehnte Vielfalt steht. Es ist dabei kein chronologisches Geschichtsbuch entstanden, sondern eine Einladung zu einer Entdeckungsreise, gegliedert in vier Hauptkapitel: Unsere Meister (u.a. mit Storys rund um Strietzel“ Stuck, Paul Breitner, Dizzy Reed von Guns N‘ Roses) – Unsere Geschichte (u.a. Festivals, Herstellung & Zutaten) – Unser Geschmack (u.a. Rezepte zu extra neu kreierten Drinks) – Unsere besten Nächte (16 unglaubliche Geschichten aus aller Welt mit unverwechselbaren Momenten und Orten). Es kommen also Menschen zu Wort, die die Marke zu dem gemacht haben, was sie heute ist – Fans, Prominente und die Unternehmerfamilie Mast.

Jägermeister auf Festivals

Das Buch „Die besten Nächte deines Lebens“ wird nicht nur durch mitreißende Texte und eindrucksvolle Bilder zum Erlebnis. Zusätzliche digitale Features erwecken z.B. Jägermeister-Erfinder Curt Mast selbst wieder zum Leben. Durch augmented Reality können wir ihm bei der Komposition des Elixiers über die Schulter schauen.

Ob Menschen Erfolge feiern, die Nächte durchtanzen oder es nach dem Skifahren in der Bar spontan ausgelassen wird, Jägermeister ist immer mit dabei. Er wird von Jung und Alt getrunken, von mir, von dir, dem Nachbarn, am anderen Ende Deutschlands, und in weiteren 150 Ländern auf der Welt. Jägermeister verbindet die Menschen seit jeher und kreiert für sie – und mit ihnen – die besten Nächte des Lebens. Das Buch bezeugt das auf eindrucksvolle Weise. Es ist bunt, vielfältig, voller Emotionen und Lebensfreude. Und wer nach der Lektüre noch nicht genug hat, der kann sich den Schutzumschlag des Buchs als Poster an die Wand hängen! Darauf einen auf -18 Grad eisgekühlten Shot – Prost!

Rezepte mit Jägermeister

Die Autorin

ANJA DELASTIK ist Kreativberaterin, Autorin und Journalistin. Mit viel Neugierde, Kreativität und Gespür für Trends und Menschen hat sie bereits zahlreiche Publikationen verwirklicht. Als Person mit Gespür für Trends und Menschen und mit ihrer Leidenschaft für Pop-Kultur, Musik und Kunst hat sie den Kult rund um Jägermeister mit all seiner Vielfalt in „Deine besten Nächte“ absolut auf den Punkt gebracht.

Die Bildredakteurin

Der beste Shot, der beste Moment und die beste Nacht deines Lebens verdienen vor allem eines: das beste Bild, das dich mitnimmt und berührt. Genau dies hat HEIDE CHRISTIANSEN in diesem Buch mit Leidenschaft und Hingabe umgesetzt. Als Fotoproduzentin, Bildredakteurin und Creativ-Director arbeitet sie für namhafte Magazine und Marken und hat bei Callwey bereits einige erfolgreiche Bücher als Bildredakteurin verantwortet.