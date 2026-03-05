Dampfbäder: SPA EMOTION

LUX ELEMENTS, die SOMMERHUBER Keramik Manufaktur und WDT Werner Dosiertechnik haben ihr Knowhow gebündelt und heraus gekommen ist ein einzigartiges Produkt – SPA EMOTION.

Bei SPA EMOTION handelt es sich um eine multifunktionale Dampfdusche mit Wärmespeicherungskeramik. Die Dampfduschkabinen sind in verschiedenen Größen erhältlich und haben bereits auf kleinstem Raum Platz: Die SPA EMOTION-S benötigt beispielsweise, voll ausgestattet und inklusive Technikraum, nur ca. 160 x 160 cm Grundfläche und ist damit ideal für das private Badezimmer geeignet.

Die SPA EMOTION Dampfdusche fügt sich harmonisch in jedes Raumkonzept ein. Foto: ©WDT

Die Grundkonstruktionen bestehen aus Hartschaum-Trägerelementen – einem feuchtigkeitsresistenten, modernen Baustoff, der sich aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften hervorragend für den Einsatz im nassbelasteten Bereich eignet. Die Bausätze sind leicht zu transportieren und vor Ort aufzubauen.

Die Sitz- und Liegeflächen aus großflächiger Wärmespeicherungskeramik spenden milde keramische Wohlfühlwärme in Form von Infrarotstrahlung im gesundheitsfördernden, langwelligen Infrarot C Bereich. Ihre samtweiche Oberfläche erfüllt höchste Hygieneansprüche.

Ein Dampfgenerator, eine Duftstoffpumpe und eine Steuerung mit intuitiv bedienbarem Touch Screen zählen ebenfalls zur Ausstattung eines jeden SPA-EMOTION-Modells. Die speziell für Dampfduschen konzipierte LED Beleuchtungstechnik rundet das Paket ab und setzt die Kabine ins richtige Licht. Da die einzelnen Technikkomponenten vormontiert und vorverdrahtet sind, ist ein einfacher und schneller Einbau sichergestellt.

Durch die freie Wahl der Armaturen und den weiteren Elementen für die Wand- und Bodengestaltung wird zudem jede SPA EMOTION zu einem Unikat, welches sich harmonisch in jedes individuelle Raumkonzept einfügt.

Die Kabinenkonstruktion sowie die Technik- und Keramikkomponenten sind von den drei Unternehmen optimal aufeinander abgestimmt. Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken werden somit minimiert, wodurch eine reibungslose, unkomplizierte Planung und Ausführung sichergestellt ist.

Weitere Informationen zum Produkt SPA-EMOTION sind auf der Website https://spa-emotion.org zu finden.