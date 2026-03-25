Buchtipp: Haus und Auto, Callwey

Pool-Magazin

Im Buch „Haus und Auto“ präsentiert der Callwey Verlag auf 320 Seiten eine Sammlung von 45 internationalen Traumhäusern und ihren Traumautos.

Buch Haus und Auto Callwey
Das Buch „Haus und Auto“ vom Callwey Verlag. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Leidenschaft trifft Architektur

Großformatige Fotografien, präzise Pläne und inspirierende Interviews mit Sammlern und Designern eröffnen exklusive Einblicke in eine Welt, in der das Auto Teil des Lebensraums ist – ebenso wie außergewöhnliche Pools.

Haus mit Pool und Auto
Dieses 515m2 große Haus besteht aus drei überlappenden Blöcken, die in Design und Funktionalität perfekt zueinander angeordnet sind. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

So hat man beim Projekt des Architekturbüros TEC Taller EC (Quito, Ecuador) aus der Tiefgarage einen freien Unterwasserblick auf den Pool. Durch einen Hebeboden kann das Auto zudem neben dem Pool positioniert werden, um beim Schwimmen sein Traumfahrzeug genießen zu können.

Garage im Haus neben Pool
Garage mit Blick auf den Pool. Hier kann man beim Schwimmen den Blick auf das Traumauto genießen. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Das Buch ist im Buchhandel (ISBN 978-3-7667-2836-4) oder über www.callwey.de erhältlich.

Dieser Artikel ist in Ausgabe 77 des pool Magazins erschienen.

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