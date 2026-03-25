Buchtipp: Haus und Auto, Callwey
Im Buch „Haus und Auto“ präsentiert der Callwey Verlag auf 320 Seiten eine Sammlung von 45 internationalen Traumhäusern und ihren Traumautos.
Leidenschaft trifft Architektur
Großformatige Fotografien, präzise Pläne und inspirierende Interviews mit Sammlern und Designern eröffnen exklusive Einblicke in eine Welt, in der das Auto Teil des Lebensraums ist – ebenso wie außergewöhnliche Pools.
So hat man beim Projekt des Architekturbüros TEC Taller EC (Quito, Ecuador) aus der Tiefgarage einen freien Unterwasserblick auf den Pool. Durch einen Hebeboden kann das Auto zudem neben dem Pool positioniert werden, um beim Schwimmen sein Traumfahrzeug genießen zu können.
Das Buch ist im Buchhandel (ISBN 978-3-7667-2836-4) oder über www.callwey.de erhältlich.