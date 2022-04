BINDER24-App: Jetzt auch für die Smartwatch von Apple

Gegenstromanlagen

Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Noch mehr Schwimmspaß

Die neue BINDER24-App ist jetzt auch mit der Smartwatch von Apple kompatibel

Seit kurzem steht die neue BINDER24-App zum Download bereit. Mit dem Programm lassen sich sowohl die Turbinenschwimmanlagen als auch die LED-Beleuchtung von BINDER bequem bedienen. Die App bietet mehr Funktionen als die Vorgänger-Version HydroStar Next und läuft auch auf der Smartwatch von Apple.

Die BINDER24-App ist der Nachfolger der HydroStar-Next-App. Genau wie mit HydroStar Next kann der Nutzer auch mit der BINDER24-App die Turbinenschwimmanlagen und LED-Beleuchtung von BINDER steuern und eigene Trainingsprogramme erstellen. Neu sind dagegen die voreingestellten Übungsprogramme in drei Schwierigkeitsstufen: Wer keine eigenen Trainingseinheiten erstellen möchte, hat jetzt die Wahl zwischen den Optionen Hügel, Intervall, Ausdauer, Power und Pyramide. Alle Programme können pausiert und im Anschluss an das Training nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Die BINDER24-App verbindet sich – nach einmaliger Einrichtung – selbstständig mit dem WLAN-/Heimnetzwerk und bietet sowohl ein helles als auch ein dunkles Design. Am Programmende fährt die Turbinenschwimmanlage automatisch auf die geringste Stufe zurück.

Im Gegensatz zu HydroStar Next kann die BINDER24-App zudem nicht nur auf Smartphones und Tablets genutzt werden, sondern auch auf der Smartwatch von Apple. Dazu muss die App nur auf einem iPhone oder iPad installiert werden, das mit der Watch gekoppelt ist. Anschließend wird die App auf dem Mobilgerät gestartet und die Turbinenschwimmanlage kann gesteuert werden. Die Installation der BINDER24-App auf der Smartwatch von Apple läuft entweder automatisch oder kann in der Watch App auf dem iPhone oder iPad manuell vorgenommen werden.

Die BINDER24-App gibt es für Android und iOS im Google Play Store bzw. im App Store. Um sie nutzen zu können, ist es erforderlich, die Steuerkarte der Turbinenschwimmanlage mit einem separat erhältlichen App-Controller zu erweitern. Eine Umsetzung für Smartwatches anderer Hersteller ist bereits in Planung.

Über BINDER

Die Hamelner BINDER GmbH & Co. KG ist Spezialist für die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. Mit seinem umfangreichen Know-how und der jahrzehntelangen Erfahrung entwickelte das Familienunternehmen die turbinengesteuerten Gegenstromanlagen HydroStar und EasyStar, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermitteln. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Anlage ist einfach zu installieren, arbeitet energieeffizient und kann auch in bestehenden Becken problemlos nachgerüstet werden.