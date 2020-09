Buchtipp

Ein Wiener Büro gewinnt den Award Best of Interior 2020

Buch und Wettbewerb Best of Interior von Callwey liefern die schönsten Einrichtungsideen

Bereits zum sechsten Mal hat der Callwey Verlag den Award „Best of Interior“ ausgelobt. Es ist der wichtigste Wohndesign-Award für Innenarchitekten und Interior Designer. Zusammen mit seinen Partnern Schöner Wohnen, Bund Deutscher Innenarchitekten, BOLD und Stein|Salon wurden herausragende private Einrichtungskonzepte gesucht: harmonisch, wohnlich, zeitgemäß und persönlich. Der 1. Preis geht dieses Jahr an Stephan Vary und sein Wiener Büro Labvert.

Aus den zahlreichen Einreichungen hat die Expertenjury die 40 besten Beiträge ausgewählt, die nun gekürt wurden. Darüber hinaus wurden 13 Innovationen als Produkte des Jahres ausgezeichnet. Das Buch Best of Interior 2020 von Janina Temmen dokumentiert diese schönsten Wohnkonzepte der deutschen Interior-Szene. Alle 40 Beiträge und die 13 Produkte des Jahres werden vom 11. Bis 29. Januar 2021 in einer Ausstellung im Haus der Architektur, München, präsentiert.

Namhafte Interior-Designer und Innenarchitekten haben ihre besten Projekte für den Wettbewerb eingereicht. Die von der Jury ausgewählten Einsendungen werden in hochwertig fotografierten Bildstrecken im Buch präsentiert. „Best of Interior“ versammelt so als Standardwerk und zugleich Jahrbuch zum Thema Wohnen die schönsten Wohn-Konzepte und Gestaltungsideen und bietet den Überblick über die Wohntrends des Jahres. Hier finden sich exklusive Wohn-Projekte in einer nie dagewesenen Bandbreite aktueller Wohnstile. Inspiration pur!

Die Jury verlieh unter allen im Buch gezeigten Projekten einen 1. Preis und drei Anerkennungen sowie 13 Preise für Produkte des Jahres. Infos und Details unter www.best-of-interior.com

Autorin JANINA TEMMEN

Janina Temmen ist Designjournalistin und Szene-Insiderin, sie textet Wohnreportagen, Designer-Porträts oder Trend-Guides für internationale Wohn- und Lifestyle-Magazine. Ihr besonderes Talent liegt darin, Geschichten aufzuspüren und in schönen Wortkompositionen zu erzählen. Dabei treibt sie die Idee an, Leser gedanklich zu entführen und ihnen etwas mitzugeben, zum Beispiel einen richtig guten Interior-Trick.

Buchtitel: BEST OF INTERIOR 2020 – Die 40 schönsten Wohnkonzepte

Preis: € [D] 59,95 / € [A] 61,70 / sFr. 80,00

Erscheinungsjahr: 2020

Ausstattung: 23 x 30 cm, gebunden, 272 Seiten; 350 Fotos und Zeichnungen

ISBN: 978-3-7667-2479-3

Weitere Informationen zum Wettbewerb und die Möglichkeit der Buchbestellung finden Sie unter folgendem Link:

www.callwey.de/buecher/best-of-interior-2020/