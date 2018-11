Alles verwenden, nichts verschwenden

Antonia Kögl begeistert sich seit ihrem Studium für Kulinarik. Vor einigen Jahren hat sich die gebürtige Augsburgerin mit ihrem Partner Benedikt Steinle in Wien niedergelassen. Dort beschäftigen sich beide mit allem, was mit Kulinarik zu tun hat, und schreiben neben der Arbeit in der eigenen Kreativagentur »YAY creative« auch den mehrfach ausgezeichneten Blog »Because you are hungry«.

ANTONIA KÖGL