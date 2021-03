Buchtipp

Traumhaft wohnen, traumhaft leben

Das eigene Zuhause als Ort des Wohlbefindens

„Wohnst du noch oder lebst du schon?“ Dieser markante Slogan eines schwedischen Möbelhauses bringt es auf den Punkt: ein Zuhause wird zu mehr als einer bloßen Behausung, wenn man es nur dazu macht. Der Wunsch, die eigenen ‚Vier Wände‘ zu einem lebens- und liebenswerten Ort werden zu lassen, reicht weit in die Vergangenheit menschlicher Zivilisation. Wie diese Orte gestaltet sind, kann dabei ganz unterschiedlich sein – Traumhäuser halten sich an keine Vorgaben. Die einzige Maßgabe ist, ein traumhaftes Leben darin zu ermöglichen. Dazu können ganz unterschiedliche Planungen mit den unterschiedlichsten Materialien führen. Dabei spielt es auch keine Rolle, wo dieses Haus steht und welche Größe es hat. Entscheidend ist die Qualität, in mehrfacher Hinsicht.

(Foto: Nicola Walbeck)

Das Buch 100 Traumhäuser stellt dabei ausschließlich Häuser dieser Kategorie vor. Es sind alles Objekte, die bereits einmal beim Wettbewerb „Häuser des Jahres“, ausgelobt vom Callwey Verlag zusammen mit dem Deutschen Architekturmuseum, ausgezeichnet wurden. In diesem prächtigen Kompendium finden sich zu jedem Projekt aussagekräftige Architektenpläne sowie die wichtigsten Eckdaten im Überblick: der Standort, die Wohnfläche, die Grundstücksgröße oder die Bauweise (bei einigen Projekten wird sogar auf die Baukosten eingegangen). Jedes der Häuser ist auf einer Doppelseite mit mehreren Bildern und einem beschreibenden Text dokumentiert.

(Foto: photo@davidfranck.de 2011)

Die Häuser sind dabei so individuell und unterschiedlich wie ihre Bauherren es sind. Von denen könnte jeder die Eingangsfrage sicherlich ganz eindeutig beantworten: Bauen – wohnen- leben!

Die Autoren

WOLFGANG BACHMANN war über viele Jahre hinweg Chefredakteur der Zeitschrift Baumeister. Heute arbeitet er als Buchautor und Kolumnist und gilt als einer der wichtigsten Architekturkritiker Deutschlands. Er war sechs Jahre in Folge Autor von Häuser des Jahres.

KATHARINA MATZIG hat Architektur an der TU Braunschweig studiert und als Redakteurin für BauNetz in Berlin gearbeitet. Sie schreibt Texte für Fach- und Tagespresse und ist seit 1997 für die Architekturvermittlung bei der Bayerischen Architektenkammer zuständig.

Buchtitel: 100 Traumhäuser – Die schönsten Einfamilienhäuser für jedes Budget und jedes Grundstück

Autoren: Wolfgang Bachmann / Katharina Matzig

Erscheinungsjahr: 2021

Ausstattung: 224 Seiten, 327 farbige Abbildungen plus Pläne, 25 x 28 cm, gebunden

Preis: € [D] 39,95; € [A] 41,10; sFr. 52,90

ISBN: 978-3-7667-2494-6

Ebenfalls bei bei Callwey erschienen:

Buchtitel: 100 Traumgärten – Mit Tipps und Ideen für den eigenen Garten

Autor: Konstanze Neubauer

Erscheinungsjahr: 2021.

Ausstattung: 224 Seiten, 300 farbige Abbildungen, 25 x 28 cm, gebunden

Preis: € [D] 39,95; € [A] 41,10; sFr. 48,50

ISBN: 978-3-7667-2460-1

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Buchbestellung finden Sie unter folgendem Link: www.callwey.de/buecher/100-traumhaeuser/