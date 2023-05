bsw-Award 2022: Private Badelandschaften im Freien – Premium

Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne geehrt. Hier stellen wir Ihnen die Sieger der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“ vor:

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“

für Schwimmbadtechnik Köppen GmbH & Co. KG (Kooperation mit RÖMER KÖGELER PARTNER ARCHITEKTEN / roemerpartner).

Spieglein, Spieglein, an der Wand – wo ist der schönste Pool im ganzen Land? Hier! Was für eine faszinierende Spiegelung, was für ein Lichtdesign! Der Pool wird perfekt in Szene gesetzt – in einer Kulisse, die Smart Home, Eleganz, Design und gleichzeitig einen Hauch von Zauber verbindet. Outdoor-Küche und Dusche hat man zudem geschickt mit einbezogen, und zwar so, dass eine einladende Einheit entsteht.

Preisträger

Schwimmbadtechnik Köppen GmbH & Co. KG, D-Alsdorf

(Kooperation mit RÖMER KÖGELER PARTNER ARCHITEKTEN / roemerpartner, Köln)

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“

für Belka GmbH (Kooperation mit Benjamin von Pidoll Architektur). Foto: © Philip Kistner

Glas & Glanz – so könnte man diese Anlage überschreiben, die das Spiel mit unterschiedlichen Ebenen beherrscht. Der minimalistisch gestaltete Pool mit „Durchsicht“ wird von einem Lichthof begleitet, von dem aus man – wie über eine „Showtreppe“ – die einladende Wasserfläche erreicht. Ein Spa und eine Ruhezone machen das Becken, das eine tolle Einsicht in den Garten bietet, zum Highlight.

Preisträger

Belka GmbH, D-Kerpen-Buir

(Kooperation mit Benjamin von Pidoll Architektur, Köln)

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“

für MLZ AG Pools & Wellness (Projektgemeinschaft mit Holger Mauerer, freischaffender Architekt BDA).

Eine interessante Lichtroute führt vom Haus über den Pool zur Ruhezone. So werden Wohn- und Wellnessbereich eins, und der Pool wird als Höhepunkt des Außenbereichs dargestellt. Alle Wege führen nach Rom? Hier führen alle Wege zum Pool, der selbst vom Untergeschoss aus einsehbar ist. Gradliniges Design trifft hochwertige Materialien und ein in sich schlüssiges Lichtkonzept!

Preisträger

MLZ AG Pools & Wellness, D-Usingen

(Projektgemeinschaft mit Holger Mauerer, freischaffender Architekt BDA, Meerbusch)