Atemberaubende Hotelanlagen in den unterschiedlichsten Regionen der Welt.

Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2022: Hotelbäder: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Hotelbäder“

für Hofer Group GmbH (Kooperation mit Art Domus Design). Foto: © Visciani Photography

Ein gekonntes Spiel mit unterschiedlichen Ebenen. Oben und unten wird eins – und so strahlt der Hotelpool Größe und Weite aus. Obwohl man sich ja eigentlich nur im Wasser schwerelos fühlt, schafft es diese Wellness­oase, dem ganzen Raum das Gefühl von Schwerelosigkeit zu geben. Das „herabfallende Licht“ betont dezent, aber deutlich das Schwimmbecken als Hauptattraktion. Technik & Atmosphäre „at its best“!

Preisträger

Hofer Group GmbH, I-St. Christina

(Kooperation mit Art Domus Design, Ortisei, Italien)

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Hotelbäder“

für Hofer Group GmbH (Kooperation mit Architekt Carlo Crippa).

Rund und eckig passt nicht? Verspielt und gradlinig auch nicht? Stimmt nicht! Die An­lage lebt von dem Stilmix. Durch das Spiel mit unterschiedlichen Formen wird der Pool besonders hervorgehoben. Ein abgestimmtes Lichtdesign verleiht der Anlage Ruhe. Hier kann man sich rundum wohlfühlen. Sogar der Pool bietet mehrere Wellnesszonen. Me(eh)r braucht man nicht!

Preisträger

Hofer Group GmbH, I-St. Christina

(Kooperation mit Architekt Carlo Crippa, Anzano del Parco Como, Italien)

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Hotelbäder“

für Vivell AG Schwimmbadtechnik.

Mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik hat man es gemeistert, den Charakter des Pools in den ganzen Raum zu übertragen. Vom Beckenboden bis zur Decke wirkt diese Anlage wie aus einem Guss. Edelstahl, Naturstein und Holz – diese Materialien ergänzen sich zu einem hochwertigen Design, das eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schafft.

Preisträger

Vivell AG Schwimmbadtechnik, CH-Kappel