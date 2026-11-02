Wir sagen Danke

Nach 39 Jahren ist mit Ausgabe 78 das letzte gedruckte Pool-Magazin erschienen. 78 Ausgaben voller Schwimmbadtechnik, Fachwissen und Geschichten über die Menschen, die unsere Branche prägen.

DANKE! 39 Jahre Pool-Magazin — die Printausgabe verabschiedet sich! (Bildhintergrund KI-generiert)

Ein Stück Branchengeschichte geht zu Ende

Der bsw hat entschieden, das gedruckte Magazin im Jahr 2027 nicht fortzuführen. Wir respektieren diese Entscheidung und danken dem Verband für die vielen Jahre enger Zusammenarbeit.

Unser besonderer Dank gilt auch unseren Anzeigenkunden, Autorinnen und Autoren sowie unseren Leserinnen und Lesern, die das Magazin fast vier Jahrzehnte begleitet und mit Leben gefüllt haben.

Was bleibt, ist www.pool-magazin.com– eines der wenigen Online-Medien, die der Schwimmbad- und Wellnessbranche geblieben sind. Hier findet man weiterhin Fachbeiträge und Branchennachrichten aus vielen Jahren – und damit ein Stück lebendige Branchengeschichte.

Wie es mit der Online-Ausgabe weitergeht, entscheiden wir in den kommenden Monaten. Ideen und Anregungen dazu, was die Branche von einem solchen Medium braucht, sind herzlich willkommen.

Danke für 39 Jahre Pool-Magazin!

Die Ausgaben 52 bis 78 kann man hier nachlesen (teils in der erweiterten E-Paper-Version).