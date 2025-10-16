„Wir lösen auch knifflige Einbausituationen“

Die Reinhardt-Plast GmbH feiert in diesem Jahr das 50-jährige Firmenjubiläum. Auch wenn Rinnensysteme und die Folienverlegung ihr Kerngeschäft sind, hat sich das Unternehmen mit seinem Team in vielen weiteren Bereichen rund um den Schwimmbadbau zu einem absoluten Spezialisten entwickelt. POOL sprach dazu mit Firmenchef Jens Reinhardt.

Jens Reinhardt von Reinhardt Plast im Interview mit POOL

POOL: Die Folienverlegung bezeichnen Sie als das Kerngeschäft der Reinhardt-Plast GmbH. Wie hat sich die Beckenauskleidung mit Folie in den vergangenen Jahrzehnten aus Ihrer Sicht entwickelt?

In den Anfangsjahren unserer Firma wünschten sich die meisten Kunden ein klassisches Blau für ihre Folienauskleidung. Das Angebot war auf wenige Farbtöne beschränkt, sodass individuellere Gestaltungen kaum möglich waren. Heute jedoch stellen wir eine ganz andere Vielfalt fest: Moderne Produktionsverfahren erlauben es, aus einem breiten Spektrum an Farben und Dekoren zu wählen. Neu gebaute Pools treten längst nicht mehr „farblos“ auf, sondern fügen sich harmonisch in ihre Umgebung ein. Ästhetik und Funktionalität haben sich parallel weiterentwickelt – das spiegelt sich vor allem in der Farbwahl wider. Während Blau im privaten Bereich kaum noch gefragt ist (Ausnahmen bilden kommunale Anlagen), liegen dezente Grautöne und Naturnuancen im Trend. Gleichzeitig garantieren moderne Folien – dank verbesserter Materialeigenschaften – eine deutlich längere Lebensdauer und sorgen für nachhaltige Freude am Bad. Jens Reinhardt

Reinhardt-Plast führte professionell alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen bei dem öffentlichen Schwimmbad in Schlangenbad in kürzester Zeit aus, sodass die neue Badesaison pünktlich starten konnte.

POOL: In der Branche hat sich Ihr Unternehmen auch zu einem Rinnenspezialisten insbesondere für Sonderlösungen entwickelt. Was bedeutet dies konkret?

Überlaufrinnen waren früher vor allem in kommunalen Hallen- und Freibädern sowie in Hotelpools zu finden. Inzwischen hat die Überlaufrinne auch im Privatkundenbereich Einzug gehalten. Ihre Anwendung findet sich sowohl in der klassischen Form mit einer Rostabdeckung als auch als schlitzförmige Sonderrinne zur Realisierung höchster ästhetischer Ansprüche. Da jede Rinne individuell geplant werden muss, erfordert der Bau eine gründliche Vorplanung. Wir bei Reinhardt‑Plast fertigen Sonderrinnen nach Maß und lösen selbst knifflige Einbau­situationen – vom beengten Altbau bis zum komplexen Neubauprojekt. Jens Reinhardt

POOL: Die Rinnensteine fertigt das Team von Reinhardt-Plast selbst. Gilt das auch für das Verlegen vor Ort auf der Baustelle?

Unser Leistungspaket umfasst die komplette Projektbetreuung: von der Vorplanung über die Produktion bis zur Endmontage. Bei der Montage der Rinnensteine durch Reinhardt-Plast achten wir auf eine exakte Nivellierung der Überlaufkante um einen gleichmäßigen Wasserüberlauf zu garantieren. Dank unseres erfahrenen und eingespielten Montageteams konnten bereits zahlreiche Überlaufrinnen termingerecht und in hoher Qualität eingebaut werden. Jens Reinhardt

Die Montage der nach Maß von Reinhardt-Plast selbst gefertigten Rinnensteine übernimmt vor Ort auf Wunsch fachgerecht das eingespielte Montageteam des Unternehmens.

POOL: Die dritte Produktgruppe im Unternehmen ist die Entwicklung und Produktion von Einbauteilen. Nennen Sie uns Beispiele.

Im Bereich Einbauteile haben wir eine Vielzahl innovativer Lösungen entwickelt: Aufvulkanisierte Folienteller für Zulauf- und Ablaufrohre, die ohne zusätzliche Verflanschung direkt mit der Folie verschweißt werden.

Einlaufdüsen in verschiedenen Designs und Durchflussraten, individuell anpassbar an Beckenform und Strömungsanforderungen.

Unterwasserscheinwerfer-Töpfe (UWS‑Töpfe) in stabiler Ausführung für sichere Installation und einfache Wartung. Jens Reinhardt

POOL: Verfügen Sie über die bereits genannten Produkte hinaus noch über weitere Zubehörteile in Ihrem Programm?

Ergänzend bieten wir aus hochwertigen Edelstählen: Kastenleitern in verschiedenen Ausführungen

Handläufe für Treppen- und Einstiegsbereiche

Bodenhülsen mit anschweißbarem Folienteller zur Verankerung von Zubehörteilen. Vorhandene Edelstahlkomponenten aus dem Bestand überarbeiten wir bei Bedarf, damit sie im neuen Glanz

erstrahlen. Jens Reinhardt

Beim Neubau des Nichtschwimmerbeckens in Stockstadt war Reinhardt-Plast nicht nur mit der Fertigung und Montage der Überlaufrinne beteiligt. Auch die Herstellung spezieller Folien-Sondereinbauteile sowie die Anfertigung und Montage von Becken-Edelstahlkomponenten gehörten zum Aufgabenkatalog.

POOL: Gibt es im öffentlichen Bäderbereich besondere Schwerpunkte für einen Spezialisten für Sonderlösungen wie Reinhardt-Plast?

Mit über 50 Jahren Erfahrung unterstützen wir Kommunen und Planer. Speziell bei der Sanierung und Umwandlung von bisher folienfremden Beckenabdichtungen – z. B. gefliest, beschichtet – in eine neue Folienabdichtung sind innovative Lösungen gefragt. Unsere clevere Sondertechnik – von passgenauen Rinnensystemen bis hin zu maßgeschneiderten Einbauteilen – ermöglicht wirtschaftliche und technisch nachhaltige Lösungen. So lassen sich selbst komplexe Altbauten ohne großen Abrissaufwand modernisieren. Die Nachfrage nach bezahlbaren Neubauten und Sanierungen bleibt hoch. Privatbereich: Nach einer Phase geringer Bautätigkeit beobachten wir derzeit einen spürbaren Aufschwung – immer mehr Eigenheimbesitzer investieren wieder in den eigenen Pool.

Kommunaler Bereich: Sowohl Neubauten als auch umfassende

Sanierungen stehen weiter im Fokus, um die Bäderlandschaft Deutschlands langfristig zu sichern und modernen Nutzeransprüchen gerecht zu werden. Jens Reinhardt

POOL: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reinhardt.

Reinhardt-Plast

Valterweg 3

65817 Eppstein – Deutschland