WIBRE stärkt sein europäisches Vertriebsnetz

Kooperation — 22.10.2020

Mit dem Unternehmen LUXED aus der Stadt Liestal, östlich von Basel, erweitert WIBRE sein europäisches Vertriebsnetzwerk und stärkt den strategisch wichtigen Standort der Schweiz sowie Lichtenstein. LUXED plant seit mehreren Jahrzehnten Beleuchtungen für die Schweizer Architektur und erweitert somit sein Portfolio mit IP68-Schwimmbad- und Architektur-Scheinwerfern.







Durch das technische Know-How, die Erfahrung in der professionellen Lichtplanung und den persönlichen regionalen Kontakt wird WIBRE in Zukunft mit LUXED einen optimalen Service in der Schweiz und Lichtenstein bieten – ganz gemäß der Vision von LUXED:

„Unsere Passion ist das Licht. Unsere Mission ist das Licht so einzusetzen, dass es im

Einklang mit der gesamten Architektur ist“

so Francesco Bilotta, CEO LUXED.



Der Showroom von LUXED in Liestal, Schweiz



Mit nunmehr knapp 40 internationalen Vertriebspartnern baut WIBRE sein Netzwerk weiter aus.

„Wir bieten weltweit erstklassigen Service, ohne den regionalen und nationalen Bezug zu unseren Kunden zu verlieren, daher sind professionelle, geschulte Partner und eine persönliche Betreuung unabdingbar.“

so Benjamin Pfendt, Head of Marketing bei WIBRE.





Kontakt LUXED

LUXED Beleuchtungen GmbH

Benzburweg 18A

4410 Liestal

Schweiz

Telefon: +41/61/90303-80

www.luxed.ch



Kontakt WIBRE

WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger GmbH & Co. KG

Liebigstraße 9

74211 Leingarten

Deutschland

Telefon: 07131/9053-0

www.wibre.de