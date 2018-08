Whirlpools World One sucht die Aqua Queen 2018

Wettbewerb — 06.08.2018

Die interbad in Stuttgart, eine der wichtigen internationalen Leitmessen für Schwimmbad, Sauna und Spa, wartet am Donnerstag, 25. Oktober, mit einem spritzigen Highlight auf: Auf der Showmeile von Whirlpools World One in Halle acht, Stand 8A71, geht der große Aqua-Queen-Contest 2018 über die Bühne. Für alle interessierten Wassernixen beginnt jetzt die heiße Bewerbungsphase.



Die amtierende Aqua Queen 2017 Vera Seyler.

An diesem Tag werden sich in einem eigens aufgebauten Casting-Swim-Spa rund 20 Kandidatinnen verschiedenen Herausforderungen stellen und um wertvolle Sachpreise wetteifern. Als Hauptgewinn winkt – neben dem Titel „Aqua Queen 2018“ - ein Traumurlaub in einer Luxusvilla an der Costa Blanca im Wert von 12.500 Euro!



Die Veranstaltung selbst ist nicht minder spektakulär. So wird es vier Show-Blöcke geben, in denen die Kandidatinnen von den Besuchern und einer hochkarätig besetzten Expertenjury bewundert und bewertet werden können. Unterwasserkameras und die Projektion auf Videowalls machen dies möglich. Moderiert wird die Show von dem beliebten Entertainer, TV- und Hörfunkmoderator Nik Herb, der den Aqua-Queen-Contest seit 1999 in Szene setzt. Zuschauer und Messebesucher dürfen sich also auf eine unterhaltsame und aufwendig produzierte Show mit vielen Highlights freuen.



Auftakt zur neuen Casting-Runde war das Sommerfest von Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen, bei dem die amtierende Aqua Queen Vera Seyler persönlich zu Gast war. „Jetzt beginnt die heiße Phase der Bewerbung“, freut sich Nik Herb und hofft, dass auch zahlreiche Kandidatinnen rund um Stuttgart diese Chance nutzen.



Das Motto des Aqua-Queen-Contests 2018 lautet „Let’s Splash“ – Publikum und Teilnehmerinnen erwartet also ein spritziges Vergnügen. Mitmachen ist ganz leicht: Ein Urlaubsfoto im Bikini reicht für die Bewerbung. Einfach das Bild zusammen mit den persönlichen Kontaktdaten an info@aqua-queen.de schicken.



Weitere Informationen zu den Preisen und Teilnahmebedingungen gibt es hier: