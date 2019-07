Whirlpools World feiert mit Tausenden von Gästen

Sommerfest — 10.07.2019

Ein rundum gelungenes Sommerfest mit Tausenden von Besuchern war der krönende Abschluss der Jubiläumsaktion zum zehnjährigen Bestehen von Whirlpools World, das am Unternehmenssitz in Deißlingen-Lauffen groß gefeiert wurde. Die abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Informationen und Unterhaltung kam bei den Gästen hervorragend an. Höhepunkte waren die Führungen durch die neue Whirlcare-Produktionsstätte und die Whirlpool-Verlosung mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 30.000 Euro.







Trotz des durchwachsenen Wetters am Freitag und Samstag waren Festzelt und Ausstellungen gut besucht. Mehr als 200 Interessenten nutzten an diesen beiden Tagen die Gelegenheit, Europas größte und modernste Produktionsstätte für Whirlpools und Swim-Spas zu besichtigen. Die Teilnehmer zeigten sich durchweg beeindruckt vom hohen Grad der Automatisierung und der im Industriestandard 4.0 konzipierten Fertigung.



Whirlcare-Direktor Otmar Knoll eröffnete die Rundgänge jeweils mit einer kurzen Präsentation im Seminarraum des neuen Verwaltungsgebäudes, bevor es in die heiligen Hallen ging: Angefangen bei der weltweit größten Vakuum-Tiefziehmaschine für Swim-Spas führte die Tour weiter zu den Sechs-Achs-Reinforcinganlagen, zum hochmodernen Roboter-Bearbeitungszentrum sowie den CNC-Fräsmaschinen und von den Paternoster-Lagertürmen zu den Endmontageplätzen. Insgesamt war ein Fußmarsch von rund 500 Metern zu bewältigen.







Kaiserwetter am Sonntag bescherte dem Sommerfest von Whirlpools World einen Besucherrekord. Dabei erwies sich das 10. Oldtimertreffen beim benachbarten TÜV-Süd, das in Verbindung mit den Gewerbeschau-Ausstellungen der Firmen Car-Port und Caravan Dorn stattfand, als zusätzlicher Magnet. Hatten 2018 rund 3000 Gäste das Sommerfest bei Whirlpools World besucht, waren es in diesem Jahr gut doppelt so viele.



Das große Festzelt sowie weitere Sitzplätze im Freien luden zum gemütlichen Verweilen ein. Mit volkstümlichen Klängen unterhielt am Samstag die Schwarzwälder Musikgruppe „Wutach-Trio“, während am Sonntag das bekannte „Riedberg-Quintett“ aus Österreich einen mitreißenden Streifzug quer durch alle musikalischen Stilrichtungen unternahm. Damit sich die Großen in aller Ruhe umschauen konnten, hatte man auch an die Kleinen gedacht: An zwei Hüpfburgen durften sich die jungen Gäste nach Herzenslust austoben.



Wer vom eigenen Wellnessreich träumt, fand auf insgesamt 5000 Quadratmetern Ausstellungsfläche jede Menge Anregungen und unter den attraktiven Jubiläumsangeboten die passenden Optionen: Bei über 150 Whirlpools aller Größen und Preisklassen, dazu Swim-Spas, Luxusgrills, Saunen und Infrarotkabinen, gab es einiges zu entdecken.







Besonders lohnend war ein Gang durch die großzügige Freilandausstellung von Whirlpools World One, die jede Menge Inspirationen liefert, wie sich der eigene Garten in eine Wohlfühl-Oase verwandeln lässt. Über aktuelle Trends bei Schwimmbecken und Poolüberdachungen informierte die Firma aquacomet in einer Sonderschau, während es bei SportpoolTV um effektives Training im Bewegungsraum Wasser ging.

Mit Spannung erwartet wurde die Verlosung eines Whirlpools sowie weiterer attraktiver Preise im Gesamtwert von mehr als 30.000 Euro. Jeder, der sich an der von Whirlpools World initiierten Spendenaktion zugunsten der „Bright Mountain Dental Clinic“ in Ladakh beteiligt hatte, nahm daran teil. Dabei wanderte pro Euro ein Los in den Topf.



Insgesamt kamen so mehr als 4700 Euro für die Zahnklinik zusammen. Durch die großzügige Spende von Otmar Knoll, der für jede Interaktion auf seinen Facebook-Seiten 10 Cent beisteuerte, stieg der Gesamtbetrag auf über 5500 Euro. Hinzu kommt noch die Spende des Rollerclubs „Die Göttlichen“, der zusammen mit dem DRK Deißlingen die Bewirtung beim Sommerfest übernommen hatte und seinen Anteil am Reinerlös ebenfalls der „Bright Mountain Dental Clinic“ stiftet. Zahnarzt Dr. Rainer Roos, der im mehreren Vorträgen über das Hilfsprojekt im Himalaya informierte, bedankte sich von Herzen bei allen Spendern.



Glücklicher Gewinner des nagelneuen Whirlpools ist John Sautter aus Sonnenbühl. Ein SPTV-Outdoor-Fernseher ging an Veronika Bihler aus Herrenzimmern, ein Aquabike von AquaNess an Christina Faulhaber-Zepf aus Deißlingen. Über den Sonderpreis der Messe Stuttgart / interbad, einen Luxusgrill von Broil King, darf sich Oliver Stern aus VS-Weilersbach freuen.