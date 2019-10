Whirlcare präsentiert neue Modelle

Messen — 15.10.2019

Mit der Piscina & Wellness Barcelona vom 15. bis 18. Oktober und der aquanale, die vom 5. bis 8. November 2019 in Köln ihre Pforten öffnet, stehen zwei wichtige internationale Leitmessen der Pool- und Wellnessbranche unmittelbar bevor. Bei beiden Events präsentiert die Whirlcare Industries GmbH ihre neuen Whirlpool- und Swim-Spa-Modelle „Made in Germany“.



Platzsparendes Design für großes Whirlvergnügen: Das Modell „Impression“ ist einer der neuen Whirlpools, die Whirlcare auf den Messen in Barcelona und Köln präsentieren wird. (Bild: Whirlcare)



Whirlpools und Swim-Spas von Whirlcare stehen für exklusive Wellnesserlebnisse und vereinen die heilende Kraft des Wassers mit einem Höchstmaß an Entspannung. Entwickelt und hergestellt am Unternehmenssitz im schwäbischen Deißlingen-Lauffen, zeichnen sie sich durch besonders umweltfreundliche, langlebige und recyclingfähige Materialien und eine hohe Energieeffizienz aus. So reduzieren die energieeffizienten Hydro POWERPumps und die Hochleistungsisolierung Iso Green den Energiebedarf um durchschnittlich 25 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Whirlpools und Swim-Spas.



Doch nicht nur in puncto Ökologie und Ökonomie, auch bei der Ausstattung macht Whirlcare keine Kompromisse: Jets, die ihre hydrotherapeutische Wirkung direkt an den muskulären Reaktionspunkten und Problemzonen entfalten, eine maximale Massagewirkung mit mehr Druck und Wasservolumen und ein anatomisch korrektes Design der Sitze und Liegen sind bei jedem Whirlcare-Whirlpool selbstverständlich.



Vom kompakten „Impression“ für zwei Personen bis zum Luxus-Whirlpool „Champion“ bietet Whirlcare Wellness für jeden Anspruch und alle Bedürfnisse. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hat das Unternehmen sein Portfolio sukzessive erweitert und präsentiert auf den Messen in Barcelona und Köln brandneue Modelle aus allen fünf Editionen: Whirlpools, die auch ohne Starkstrom im Plug-and-Play-Modus betrieben werden können; Allroundtalente zum Wohlfühlen; Kraftpakete für intensive Hydromassagen; Modelle, die Design, Komfort und Luxus vereinen und Premium-Whirlpools, die sich intensiv um das körperliche Wohlbefinden kümmern.



Die Innovationskraft von Whirlcare unterstreichen die Erfolge, die das Unternehmen 2019 mit dem Whirlpool-Modell „Champion“ errungen hat: Nach der Dreifach-Auszeichnung bei der Verleihung der PLUS-X-AWARD-Gütesiegel für High Quality, Design und Bedienkomfort und dem Gewinn des German Innovation Award 2019 mit der Smart-Spa-Variante wurde der Premium-Whirlpool aus der K-Luxury-Edition mit einer heiß begehrten Sonderauszeichnung bedacht: Die Jury des PLUS X AWARD kürte den „Champion“ zum „Besten Produkt des Jahres 2019“.



Wer sich von den Whirlpools und Swim-Spas „Made in Germany“ begeistern lassen möchte, findet Whirlcare auf der Piscina & Wellness Barcelona vom 15. bis 18. Oktober 2019 in Halle 1, Stand D 408, sowie vom 5. bis 8. November auf der aquanale in Köln in Halle 6.1, Stand G 010 und beim Generaldistributor Whirlpools World an Stand G 068.