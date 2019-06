Whirlcare Champion ist „Bestes Produkt des Jahres 2019“

Auszeichnung — 13.06.2019

Nach dem Dreifach-Erfolg bei der Verleihung der PLUS-X-AWARD-Gütesiegel und dem Gewinn des German Innovation Award 2019 mit der Smart-Spa-Variante hat der Champion von Whirlcare erneut überzeugt. Der Premium-Whirlpool aus der neuen K-Luxury-Edition wurde zum „Besten Produkt des Jahres 2019“ gekürt.



Foto: Whirlcare



Die Chance auf die Sonderauszeichnung „Bestes Produkt des Jahres“ hat jeder Teilnehmer, der von der Jury des PLUS X AWARD eines oder sogar mehrere der begehrten Gütesiegel erhalten hat. Darüber entscheidet die unabhängige Jury separat. Nur einmal im Jahr vergibt der PLUS X AWARD diese besondere Auszeichnung für die Besten unter den besten Produkten: „Für die, die in ihrer Gattung in den meisten Kategorien ausgezeichnet sind und überzeugen konnten“, betonen die Organisatoren.



Der PLUS X AWARD ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Seit 16 Jahren zeichnet er Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus und würdigt deren herausragende und kaufentscheidende Merkmale. Whirlcare hatte sich nicht selbst um die Teilnahme am PLUS X AWARD beworben, sondern war dafür nominiert worden.



Nachdem das Whirlpool-Modell Champion erst Ende Mai mit den drei Gütesiegeln für High Quality, Design und Bedienkomfort ausgezeichnet worden war, ist die Freude über den erneuten Erfolg bei Whirlcare natürlich riesig. „‘Bestes Produkt des Jahres 2019‘ ist eine ganz besondere Auszeichnung. Sie unterstreicht unseren Anspruch, die Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern mit Whirlpools und Swim-Spas made in Germany zu begeistern“, so Otmar Knoll, Direktor von Whirlcare Industries in Deißlingen-Lauffen. Whirlcare stehe für innovative Whirlpools, die neuste Technologien mit Energieeffizienz, modernem Design und einem hohen Mehrwert für das körperliche Wohlbefinden vereinten.



Beim Modell Champion handelt es sich um einen Premium-Whirlpool mit drei Sitzen, zwei Liegen und 137 Jets, die mit ihrer vielfältigen Massagewirkung nahezu alle Körperzonen ansprechen. Wellness-Extras wie Wasserspiele und die integrierte Farblichttherapie vertiefen das Entspannungserlebnis. Erhältlich in den Ausstattungsvarianten Relax, Therapy und Healthcare, bietet der Champion von Whirlcare je nach Variante alles, was derzeit technisch möglich und machbar ist.



