Urlaubsfeeling beim Sommerfest von Whirlpools World

Veranstaltungs-Bericht — 19.06.2018

Herrlicher Sonnenschein, ein interessiertes Publikum und ein buntes Rahmenprogramm mit Whirlpool-Verlosung als Höhepunkt: Das Sommerfest bei Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen war ein gelungener Mix aus Information und Unterhaltung.

Besonders die bis zu 11 Meter langen Swim-Spas beeindruckten die Besucher.

Wer davon träumt, seinen Garten in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln, fand in der großzügigen Freilandausstellung jede Menge Anregungen und unter den attraktiven Sommerfest-Angeboten die passenden Optionen.

Trotz Fußball-WM und einiger Parallelveranstaltungen war vor allem am Sonntag ordentlich was los: Insgesamt rund 3000 Besucher waren in Europas größte Wellness-Ausstellung gekommen, um sich zu informieren und von den Wellness-Experten beraten zu lassen: Was ist bei der Aufstellung eines Whirlpools zu beachten? Kann er auch versenkt eingebaut werden? Wie unterscheiden sich die Modelle? Bei über 150 verschiedenen Whirlpools, dazu Swim-Spas, Saunen und Infrarotkabinen, gab es einiges zu entdecken. Ein Bummel durch die Außenanlagen, wo die Sonnenstrahlen verheißungsvoll im Wasser der Pools glitzerten, ließ Urlaubsstimmung aufkommen.



Vor allem die bis zu elf Meter langen Swim-Spas beeindruckten die Besucher mit ihren vielfältigen Möglichkeiten: Aquagymnastik, Wasserübungen, Schwimmtraining und Erholung - hier ist alles möglich. Eine neue Dimension von Aquafitness präsentierte Martin Oberloher von SportpoolTV: Ein Sport- und Fitnessprogramm mit individuellen Trainingseinheiten unter Anleitung professioneller Instruktoren, das den eigenen Pool in einen Jungbrunnen verwandelt.

Sportlich ging es auch in der 1100 Quadratmeter großen Eventhalle zu, wo zwei Tanzgruppen von „Bliems Bunte Bühne“ mit Hip-Hop und Musical Dance begeisterten. Dabei sorgten die Mädels nicht nur auf dem Tanzparkett für Action, sondern auch beim spontanen Bad im größten Swim-Spa der Freilandausstellung von Whirlpools World. Dank einer überdimensionalen, sechs mal neun Meter großen Leinwand kamen die Fußballfans unter den Besuchern ebenfalls auf ihre Kosten.

Fotoshooting zum Aqua-Queen-Casting mit Nik Herb.

Um Spaß, Urlaubsfeeling und coole Fotos ging es beim Aqua-Queen-Casting mit Nik Herb, bei dem sich die Teilnehmerinnen für das Finale bei der internationalen Fachmesse „interbad“ vom 23. bis 26. Oktober in Stuttgart qualifizieren konnten. Der Siegerin winkt eine Traumreise nach Spanien als Hauptpreis. Wer dabei sein möchte, kann sich noch per E-Mail bewerben: Einfach Foto und Kontaktdaten an info@aqua-queen.de senden. Den Startschuss zur neuen Casting-Runde gab unsere amtierende Aqua-Queen Vera Seyler, die bei einem Fotoshooting am Samstag die Blicke auf sich zog.

Die amtierende Aqua-Queen Vera Seyler gab den Startschuss zum neuen Casting.

Sommerzeit ist natürlich Grillzeit. Und so manchen stieg sicher schon beim Anblick der hochwertigen Grills von Broil King das Aroma von saftigen Steaks und leckeren Würstchen in die Nase. Entsprechend groß war die Teilnahme an einem Gewinnspiel, das Whirlpools World in Kooperation mit der Messe Stuttgart veranstaltete. Dabei wurde das Modell Monarch 390 verlost. Heiß begehrt waren außerdem die Karten für die Messen CMT, Retro Classics, Familie & Heim und natürlich für die interbad, die die Messe Stuttgart für das Glücksrad zur Verfügung gestellt hatte.

Höhepunkt war allerdings am Sonntagnachmittag die mit Spannung erwartete Verlosung eines Whirlpools im Wert von 19.999 Euro. Aufgrund der riesigen Resonanz des dazugehörigen Facebook-Gewinnspiels von Whirlpools World betrug die Chance, diesen tollen Preis zu ergattern, etwa 1:144.000. Der Hauptgewinner kann sich nun auf Wellness der Extraklasse und entspannende Hydromassagen im eigenen Garten freuen.