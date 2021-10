Unternehmer finanzieren Schwimmkurs

Isernhagen — 15.10.2021

(v.l.) Reiner Lietz, Hans-Joachim Schmidt und Helmut Staude finanzierten einen Seepferdchen-Kurs im Hallenbad Isernhagen.

Das galt auch für die Schwimmkurse im Hallenbad Isernhagen. Doch im Frühsommer konnten hier insgesamt 30 Kinder erstmals wieder einen mehrwöchigen Schwimmkurs besuchen und zum Abschluss ihr Seepferdchen erwerben. Die kostenlosen Plätze dafür hatte Radio Hannover an Kinder aus der gesamten Region Hannover verlost. Mehr als 500 Familien hatten sich dafür beworben. Beweis genug, wie riesig der Bedarf für Anfängerkurse zwischenzeitlich ist und dies sicher nicht nur für den Großraum Hannover.

Finanziert wurde der Seepferdchen-Kurs von drei Geschäftsleuten. Ideengeber war Reiner Lietz. Als geschäftsführender Gesellschafter von Kühling & Hauers, einem Schwimmbadbau-Fachunternehmen aus Isernhagen, überzeugte er in wenigen Minuten seine Geschäftsfreunde Hans-Joachim Schmidt (Geschäftsführer der Agentur Nordmedia) und Helmut Staude (Seniorchef Möbelhaus Staude) von seiner Idee. Auslöser war Anfang des Jahres der tragische Ertrinkungstod zweier Nichtschwimmerkinder in einem Baggersee in der Nähe seines Wohnortes. Der Schwimmbadbauexperte Reiner Lietz ist überzeugt, dass Kinder möglichst schnell schwimmen können müssen, und dies wollte er mit seinen beiden Partnern mit dem Sponsoring eines Anfängerkurses unterstützen. Zugleich hoffen die drei Geschäftsleute sehr, dass bundesweit viele weitere Unternehmen ihrem Beispiel folgen.