Sven Meyer übernimmt Leitung der Grünbeck-Niederlassung in Hannover

Grünbeck – Personalie — 28.01.2019

Der 50-jährige Diplom-Betriebswirt war jahrelang in verantwortungsvollen Positionen im SHK-Handwerk, in Planungsbüros, der öffentlichen Wasserversorgung (Stadtwerke) sowie im internationalen Business, Sales und in der industriellen Fertigung tätig. Der Fokus lag dabei auf dem Vertrieb von Anlagen im Bereich Wasserversorgung für die Industrie und öffentliche Hand.



Seit 1. Januar 2019 ist Sven Meyer der neue Leiter der Grünbeck-Niederlassung Niedersachsen in Hannover. (Bild: Violetta Karsznea)



„Das Thema Wasser begleitet mich bereits mein gesamtes Berufsleben. Und so habe ich auch, als ich mich eines Abends über neue Herausforderungen informieren wollte, nur ‚Wasser‘ als Schlagwort in den beruflichen Suchportalen eingegeben. Da dies zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschah, kam umgehend die richtige Antwort: Grünbeck Wasseraufbereitung. Und dies mit einer Aufgabe in meinem Heimatumfeld. Da konnte ich nicht anders, als mit an Bord dieser Traditionsmarke zu kommen“, so Sven Meyer. „Ich bin sehr kunden- und qualitätsorientiert, zudem teamfähig, verbindlich und proaktiv und freue mich auf das erfahrene Team der Niederlassung Hannover sowie auf die Zusammenarbeit, mit unseren Kunden, dem Stammhaus und den weiteren Niederlassungen und Werksvertretungen.“



Neben der vertriebsgebundenen Betriebs-, Projekt- und Personalführung sind die Betreuung der bestehenden Kunden, Neukundengewinnung, Produktschulungen und die stetige Prozessoptimierung der Auftragsabwicklung Schwerpunkte seines Aufgabengebietes.



„Sven Meyers Fähigkeiten und Erfahrungen basieren auf einer breit angelegten Aus- und Weiterbildung, unter anderem als Gas- und Wasserinstallateurmeister sowie Wassermeister im Bereich Umwelttechnik. Ich bin mir sicher, dass er als kompetenter und qualifizierter Niederlassungsleiter unseren Wachstumskurs weiter stärken wird“, so Grünbeck-Geschäftsführer Sven Suberg.