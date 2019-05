Sommerfest mit Jubiläum: Whirlpools World feiert zehnjähriges Bestehen

Veranstaltung — 29.04.2019

Zehn Jahre Whirlpools World – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Dieses Jubiläum prägt das Sommerfest in Europas größter Wellnessausstellung, das vom 21. bis 23. Juni 2019 am Unternehmenssitz in Deißlingen-Lauffen bei Rottweil stattfindet. Die Besucher dürfen sich auf zahlreiche Aktionen, spezielle Messeangebote sowie ein buntes Programm mit Musik und Unterhaltung für Groß und Klein freuen. Höhepunkt ist die Verlosung eines Whirlcare-Whirlpools und eines Outdoor-TV im Wert von mehr als 30.000 Euro am Sonntagnachmittag.







Dass Whirlpools World im Juni 2019 das zehnjährige Bestehen feiern kann, ist der Initiative von Otmar Knoll zu verdanken, der im Jahr 2009 das Jacuzzi Outlet in Spanien an der Costa Blanca (heute Whirlpools World Spain) eröffnete. Damit war der Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung der Marke Whirlpools World gelegt.





„Riedberg Quintett“ sorgt für Stimmung

Zum zehnten Geburtstag findet vom 19. bis 29. Juni eine Jubiläumsaktion statt. Während des gesamten Zeitraums werden der 5000 Quadratmeter große Showroom und das 1500 Quadratmeter umfassende Freigelände von Whirlpools World One mit seinen Outdoor-Whirlpools, Saunen und Swim-Spas um eine zusätzliche 500 Quadratmeter große Sonderausstellung der Firmen SportpoolTV und aquacomet erweitert. Dabei werden aktuelle Trends bei Schwimmbecken und Poolüberdachungen zu sehen sein.

In die Aktionstage vom 19. bis 29. Juni eingebettet ist das Sommerfest-Wochenende vom 21. bis 23. Juni. Für Stimmung sorgen am Samstag eine Live-Band sowie am Sonntag das bekannte „Riedberg Quintett“, das einen mitreißenden Streifzug quer durch alle musikalischen Stilrichtungen unternehmen wird. Das Repertoire der Voralberger Partyband, die auch den musikalischen Frühschoppen gestalten wird, reicht von Oberkrainer-Klängen bis Hardrock, von Schlagern bis zu aktuellen Charthits. Parallel dazu finden in der Nachbarschaft das traditionelle Oldtimertreffen beim TÜV Süd sowie eine Gewerbeschau von Caravan Dorn und Autohaus Carport statt.





Besichtigung der Whirlcare-Produktion

Damit sich die Großen in aller Ruhe umschauen und vom eigenen Wellnessreich träumen können, wurde auch an die Kleinen gedacht: An einer Hüpfburg dürfen sich die jungen Gäste nach Herzenslust austoben. Wie man im Bewegungsraum Wasser effektiv, gelenkschonend und mit hohem Spaßfaktor in Form kommt, zeigen die Vorführungen von SportpoolTV unter Anleitung einer professionellen Trainerin.

Bei geführten Betriebsbesichtigungen haben die die Besucher die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der größten und modernsten Whirlpool- und Swim-Spa-Produktion Europas zu werfen. Dafür öffnet die Schwesterfirma Whirlcare Industries am Freitag und Samstag um 10, 12, 14 und 16 Uhr ihre Pforten. Aus organisatorischen Gründen ist hierfür jedoch eine Online-Anmeldung erforderlich; die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen pro Tour begrenzt.





Spendenaktion mit Whirlpool-Verlosung

Mit Spannung erwartet wird sicherlich die Verlosung eines Whirlcare-Whirlpools und eines Outdoor-TV sowie vieler weiterer attraktiver Preise am Sonntag, 23. Juni, um circa 17.30 Uhr. Whirlpools World möchte zum Jubiläum nicht nur feiern, sondern auch helfen, und hat deshalb eine außergewöhnliche Spendenaktion zugunsten der „Bright Mountain Dental Clinic“ in Ladakh ins Leben gerufen: Jeder, der die Zahnklinik im Himalaya mit einer Spende unterstützt, nimmt an der Verlosung teil. Dabei wandert pro Euro ein Los in den Topf. Wer zum Beispiel zehn Euro spendet, hat zehn Chancen, den von Whirlpools World gestifteten Whirlpool zu gewinnen. Spenden können online getätigt werden, aber auch während des Sommerfests vor Ort.



Der Rollerclub „Die Göttlichen“, der zusammen mit dem DRK Deißlingen die Bewirtung beim Sommerfest übernimmt, wird seinen Reinerlös-Anteil aus dem Verkauf von Speisen und Getränken ebenfalls der „Bright Mountain Dental Clinic“ spenden.



Wer dazu beitragen möchte, dass Whirlpools World und Whirlcare die Spendensumme zusätzlich erhöhen, kann den dazugehörigen Beitrag auf den jeweiligen Facebook-Seiten teilen, liken und / oder bewerten. Für jede Aktion erhöhen Whirlpools World bzw. Whirlcare Industries die Spendensumme um weitere zehn Cent.

In mehreren Vorträgen wird der Zahnarzt Dr. Rainer Roos, Geschäftsführer und Gründer der gemeinnützigen Ladakh Medical Aid gGmbh aus Esslingen am Neckar, beim Sommerfest von Whirlpools World über die Arbeit der Klinik in der nördlichsten Region Indiens berichten. Dr. Roos reist selbst seit fast 20 Jahren mindestens einmal im Jahr in den Himalaya, um Patienten zu behandeln und die engagierten Helfer vor Ort zu unterstützen, und hat viel Interessantes zu erzählen.



Anmeldung zur Whirlcare-Produktionsführung: