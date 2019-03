So wird der Garten zur Wohlfühl-Oase

Veranstaltungen — 05.03.2019

Mit der Natur erwachen im Frühling auch die Lebensgeister: Wir freuen uns darauf, wieder mehr Zeit im Freien zu verbringen, auf längere Tage und wärmende Sonnenstrahlen. Wenn man diese im eigenen Whirlpool oder Swim-Spa genießen kann, fühlt sich jeder Tag ein bisschen nach Urlaub an.







Wie der eigene Garten zur Wohlfühl-Oase wird, zeigt vom 22. bis 24. März 2019 die Frühjahrsmesse bei Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen, Europas größter Wellness-Ausstellung. Im 5000 Quadratmeter großen Showroom werden rund 150 unterschiedliche Whirlpool-Modelle in allen Größen und Preisklassen präsentiert, dazu Swim-Spas, Saunen und Infrarotkabinen.



Die Besucher können nicht nur von besonderen Messeangeboten profitieren und sich persönlich beraten lassen, sondern als besonderes Highlight auch die neue K-Luxury-Edition von Whirlcare erleben. Gleich nebenan gibt es in der großzügigen Freilandausstellung auf insgesamt 1500 Quadratmetern jede Menge Ideen zur kreativen Gartengestaltung.



Zum Frühlingsgenuss gehört natürlich das Angrillen unbedingt dazu. Saftige Steaks, leckeres Gemüse oder ein köstlicher Braten – wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen? Die hochwertigen Gasgrills von Broil King stehen deshalb ebenfalls im Fokus. Barbecue-Fans finden hier die topaktuellen Modelle dieser Saison genauso wie Ausstellungsstücke zum Sonderpreis oder das passende Zubehör.

Eine umfangreiche Auswahl an Badetextilien und Spa-Zubehör, Filter, Reinigungs- und Wasserpflegemittel für den Frühjahrsputz im Whirlpool sowie witterungsbeständige Outdoor-Fernseher und trendige Aqua-Bikes runden das Angebot ab.







Für das leibliche Wohl ist während der Frühjahrsmesse selbstverständlich gesorgt.



Öffnungszeiten

Freitag, 22. März, von 10 bis 20 Uhr

Samstag, 23. März, von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 24. März, von 10 bis 18 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)