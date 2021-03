Salinen Austria AG stellt sich vor

Neues bsw-Mitglied — 22.03.2021

Die Salinen Austria ist einer der größten Siedesalzhersteller in Europa. Die Sole kommt direkt aus den Bergen des Salzkammergutes in Bad Ischl, Altaussee und Hallstatt.

Am Standort in Ebensee wird ein breites Segment an hochwertigen Siedesalzprodukten wie Speisesalz, Gewerbesalz, Salztabletten, Industriesalz, Auftausalz, Viehsalz bis zu Pharmasalz produziert. Mittlerweile steckt auch in vielen Produkten des täglichen Lebens in Deutschland, Salz der Salinen Austria AG. Die Salinen Austria ist nach GMP, IFS, QS, ISO 9001, ISO 14001 u.v.m. zertifiziert und garantiert dadurch höchste Qualitätsstandards und ein konstant hohe Produktqualität.

Lambert Racher

Lambert Racher, Senior Sales Manager und Produktmanager der Salinen Austria AG, sagt im Folgenden, was das Poolsalz der Salinen Austria AG ausmacht:

Sicherheit

“Unter den Konsumenten besteht oftmals Unsicherheit, welches Salz für einen Pool mit Salz-Elektrolyseanlage das Richtige ist. Fragen wie „Kann ich auch Auftausalz, Viehsalz oder Speisesalz verwenden?“ waren und sind nicht selten. Jodiertes Speise- und Viehsalz oder Salze mit einem hohen Anteil an unlöslichen Bestandteilen sind für Salzanlagen jedoch nicht ideal. Mit unserem Poolsalz geben wir den Konsumenten die Sicherheit, ein perfekt geeignetes Salz zu verwenden. Hochreines Siedesalz aus Österreich mit 99,9 % Salzgehalt, rückstandsfrei löslich und natürlich den wichtigen Europäischen Normen wie EN 973 A und EN 14805 entsprechend.”

Nachhaltigkeit

“Das Thema Nachhaltigkeit betrifft mittlerweile alle unsere Lebensbereiche, somit natürlich auch ein Produkt wie Poolsalz. Der notwendige Ausgangsrohstoff Sole wird direkt in den österreichischen Alpen umweltschonend und nachhaltig gewonnen. Wir gewinnen unser Salz aus 250 Millionen Jahren alten Salzstöcken aus dem Urmeer. Die Transportwege von Österreich nach Deutschland sind zudem kurz.”

Einfache Wartung

“Pools mit Salzanlagen erfreuen sich in Deutschland und Österreich aktuell einer enormen Beliebtheit und liegen voll im Trend. Pools mit Salzanlagen entsprechen dem Zeitgeist und dem Wunsch nach einer gesunden Lebensweise möglichst ohne Chemie und einem möglichst geringen Wartungsaufwand. Wir gehen daher von einer stark steigenden Nachfrage aus.”

Dabei sein