Rückblick aquanale 2003

Messe im Wandel der Zeit — 23.03.2021

Die aquanale – Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente – hatte im Jahr 2003 ihre Premiere in Köln. Das neue Messeformat für die internationale Schwimmbad- und Wellnessbranche fand zeitgleich zur FSB – Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen – sowie der Solaria – Internationale Fachmesse für Sonnenlichtsystem statt. Der bsw hatte mit führenden Herstellern der Branche gemeinsam mit den Messeprofis der Koelnmesse in wenigen Monaten das aquanale-Konzept erarbeitet. Dieses neue Messetrio zu den Themenschwerpunkten Schwimmbad, Sauna, Solarien, Sportstätten und Freizeit war in dieser Zusammensetzung für viele Besucherzielgruppen im In- und Ausland absolut attraktiv und mit vielen Synergieeffekten ausgestattet.

Natürlich hatte sich auch der Aufsichtsrat der Koelnmesse mit dem Konzept für die neue Messe beschäftigt. Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende und zugleich Oberbürgermeister der Stadt Köln Fritz Schramma ließ es ich dann auch nicht nehmen, die erste aquanale am 5. November 2003 mit einem spektakulären ribbon cutting zu eröffnen und anschließend mit zahlreichen Ausstellern, Verbandsrepräsentanten, Journalisten sowie dem damaligen Messechef Jochen Witt einen großen Messerückgang zu unternehmen. Das Medienecho zur aquanale-Premiere im Jahr 2003 war nicht nur in den internationalen Branchenmedien riesengroß. So berichteten beispielsweise der Fernsehsender wie RTL, der WDR 2 Hörfunksender oder das Handelsblatt über das neue Messeformat. Selbst die große Boulevardzeitung Express notierte bereits am 2. Januar 2003: Köln hat neue Messe. Vom 5. Bis 8. November wird erstmals die „aquanale“ in Köln stattfinden. Die neue Fachmesse beschäftigt sich mit dem Bereich Sauna, Pool und Ambiente. Das Messetrio präsentierte sich damals in den Hallen 11.1/12.1. (aquanale), 13.1/13.2/12.2 FSB und 4/11.2 (Solaria) des Messegeländes in der Rheinmetropole.

Ein ganz besonderes Highlight im Rahmenprogramm war auch die Aquanight – die Messeparty der ganz besonderen Art. Statt wie bei vielen Veranstaltungen üblich Aussteller und Besucher zum Feiern in eine Messehalle einzuladen, hatten bsw und Koelnmesse die Eventlocation Halle Tor 2 mit ihrem puristischen Industriecharme und ihrer avantgardistischen Ausstattung für die Messeparty Aquanight ausgewählt. Diese Entscheidung war ein Volltreffer. Zur Premiere kamen bereits rund 400 Gäste, die bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen feierten. Mittlerweile ist die Aquanight mit weit 1.000 Gästen aus dem In- und Ausland seit vielen Jahren weltweit die größte Messeparty der Schwimmbad- und Wellnessbranche.

18 Jahre später findet vom 26. – 29. Oktober 2021 nun die 10. Ausgabe der aquanale statt. Die in der Schwimmbad- und Wellnessbranche weltweit bekannte Messeveranstaltung feiert also ihr zehnjähriges Jubiläum.

Die Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente belegt im Oktober 2021 die Hallen 7 und 8 mit den Themen Privater Schwimmbadbereich, Öffentlicher Bäderbau, Schwimmbadtechnik, Sauna und Spa im öffentlichen und privaten Bereich sowie Green Living. Dabei will die aquanale 2021 an die hervorragenden Ergebnisse aus dem zurückliegenden November 2019 anknüpfen: Die Veranstaltung 2019 überzeugte mit einer erneut wachsenden Internationalität und Qualität in Angebot und Nachfrage. Nahezu 28.000 Besucher aus 128 Ländern informierten sich über das Leistungsspektrum der 281 ausstellenden Unternehmen aus 31 Ländern.