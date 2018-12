Pool- und Wellnesstage 2019 bei Whirlcare Industries

Veranstaltungen — 14.12.2018

Um kreative Wellness-Ideen, innovative Produkte und die Trends der kommenden Saison geht es bei den Pool- und Wellnesstagen 2019, die vom 20. bis 22. Februar 2019 in Deißlingen-Lauffen bei Rottweil stattfinden.

Die Fachtagung für Schwimmbad-, Whirlpool- und Swim-Spa-Händler und solche, die es werden wollen, wird von Whirlcare Industries in Kooperation mit den Firmen Aquacomet, Whirlpools World und SportpoolTV veranstaltet.



Neben informativen Fachvorträgen, Marktanalysen und -prognosen dürfen sich die Teilnehmer auf die Präsentation der Schwimmbad Awards und ein attraktives Abendprogramm freuen. Als Special Guest wird der Bestsellerautor und Kommunikationsexperte Roger Rankel die Geheimnisse der Umsatzverdoppler lüften und zeigen, wie man ohne zusätzlichen Aufwand mehr aus seinem Geschäft machen kann.



