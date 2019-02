Neue Whirlcare-Webseite

Modern, informativ, gut strukturiert — 05.02.2019

Mit einem komplett neuen Internetauftritt startet Whirlcare Industries in die Saison 2019. Wer sich für Wellnessthemen interessiert, mehr über die Wirkungsweise von Hydromassagen erfahren möchte oder vielleicht sogar mit dem Kauf eines Whirlpools oder Swim-Spas liebäugelt, findet hier jede Menge nützlicher Informationen.

Das Design: modern und ausdrucksstark. Der Content: frisch und informativ. Die Navigation: benutzerfreundlich und gut strukturiert. Die unter der bekannten Adresse www.whirlcare.de erreichbare Homepage des deutschen Whirlpool- und Swim-Spa-Herstellers wurde komplett überarbeitet. Im Fokus der Umgestaltung standen ein optimales Nutzungserlebnis und die inhaltliche Abstimmung auf die neue Produktfamilie. Dank „Responsive Design“ kann die Webseite natürlich auch mit mobilen Endgeräten besucht werden. Konzeption, Inhalte und die technische Umsetzung lagen in den Händen der hauseigenen Marketingabteilung.



Screenshot der neuen Whirlcare-Website.



Die Startseite verfügt über eine Scroll & Follow- sowie eine Header-Navigation mit den wichtigsten Menüpunkten. Sie bietet dem Nutzer alle wesentlichen Inhalte auf einen Blick, und auch die Unterseiten sind gestalterisch wie inhaltlich übersichtlich aufgebaut. Angelehnt an die Aspekte Wellness, Gesundheit und Technologie als die drei Pfeiler der Whirlcare-Philosophie, erfährt der User, wie Whirlpool-Bäder das körperliche Wohlbefinden steigern können. Er entdeckt, was einen Whirlpool oder Swim-Spa von Whirlcare auszeichnet und worauf beim Kauf unbedingt geachtet werden sollte.



Ein Klick auf den „Showroom“ der einzelnen Modelle offenbart die technischen Details ebenso wie Funktionen, Highlights und Ausstattungsmerkmale. Außerdem gewährt Whirlcare jetzt schon einen Blick auf die neuen Editionen und Modelle, die demnächst auf den Markt kommen. Da die Webseite fortwährend aktualisiert und optimiert wird, lohnt es sich, immer wieder mal vorbeizuschauen.



Aktuelle Informationen, Blogbeiträge und Whirlcare-Events findet man im Newsroom, wo auch eine Anmeldung zum Newsletter möglich ist. Interessant ist ferner der Menüpunkt „Über uns“: Da Whirlcare weiter expandiert, gibt es hier neben der Firmenphilosophie und einem informativen Video auch jede Menge Stellenangebote von Verwaltung und Vertrieb über Logistik und Produktion bis hin zu Forschung und Entwicklung.

Kontaktformulare für private Anfragen sowie für interessierte Händler sind der direkte Draht zum Hersteller. Nur kaufen kann man die Whirlpools und Swim-Spas auf der Whirlcare-Webseite nicht: Für den Generalvertrieb ist die Schwesterfirma Whirlpools World One in Deißlingen-Lauffen zuständig.

Zu bewundern ist die neue Seite unter folgendem Link: