Neue Außendienstmitarbeiter

Hugo Lahme — 28.06.2018

Verstärkung im Vertriebsteam von Hugo Lahme.

Seit 1. März betreut Roland Söll im Vertrieb den Raum Süddeutschland.

Schwerpunkte sind die Fachhändler und öffentlichen Bäder in dieser Region. Als Meister der Bäderbranche, zuletzt tätig in den Balinea-Thermen in Bad Bellingen, konnte mit Roland Söll ein Fachmann der Bäderbranche gewonnen werden.

Seit 1. April wird das Team zusätzlich durch Klemens Wittwer verstärkt.

Der ausgewiesene Vertriebsfachmann war seit Jahrzehnten im Außendienst in der Elektrobranche auf Deutschlands Straßen unterwegs und betreut die Region Nord-Ost. Er wird hier der Ansprechpartner für alle Fachhändler und den öffentlichen Bereich sein.

