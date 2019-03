Jede Menge Inspirationen für das eigene Wellnessreich

Hausmesse — 26.03.2019

Mit herrlichem Sonnenschein und milden Temperaturen machte das erste Frühlingswochenende so richtig Lust auf die bevorstehende Outdoor-Saison – die passende Kulisse für die Frühjahrsmesse bei Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen. Vor allem am Sonntag flanierten Hunderte von Besuchern durch Europas größte Wellnessausstellung, um sich umzuschauen und zu informieren.







Wer von der eigenen Wohlfühl-Oase träumt, fand während der dreitägigen Hausmesse jede Menge Anregungen: Whirlpools in allen Größen und Preisklassen, die den Körper mit wohltuenden Hydromassagen verwöhnen und das perfekte Refugium für eine Auszeit vom hektischen Alltag bieten; Swim Spas mit bis zu zwölf Metern Länge, die sich als kostengünstige Alternative zum Swimmingpool steigender Beliebtheit erfreuen und intensives Schwimmtraining mit Wellnessgenuss verbinden; Infrarotsaunen und -kabinen, deren sanfte Wärmestrahlung wesentlich schonender wirkt als ein klassischer Saunagang.

Zeit im Freien zu genießen, bedeutet natürlich auch, den Grill anzuschmeißen. Die hochwertigen Gasgrills von Broil King ließen nicht nur Männerherzen höherschlagen. Von der Smokerbox für das perfekte Aroma bis zur praktischen Pulled-Pork-Gabel wartete außerdem ein breites Zubehörsortiment auf die Liebhaber der Outdoor-Küche.

Im Frühling erwacht nicht nur die Natur, auch unsere Lebensgeister werden geweckt. Die Laune steigt mit den Temperaturen, und wir haben Lust, Pläne zu schmieden und neue Projekte anzupacken. Entsprechend aufgeschlossen und interessiert zeigten sich auch die Besucher der Frühjahrsmesse.

Kann ich einen Whirlpool einfach so in den Garten stellen? Wie oft muss das Wasser gewechselt werden? Welche Zusatzfunktionen gibt es? Die Wellnessexperten von Whirlpools World hatten für alle Fragen ein offenes Ohr. Ein besonderer Blickfang im umgestalteten, 5000 Quadratmeter großen Showroom waren die neuen Whirlcare-Pools der K-Luxury-Edition, die direkt nebenan in Europas größter und modernster Produktionsstätte für Whirpools und Swim-Spas hergestellt und exklusiv von Whirlpools World vertrieben werden. Spezielle Messeangebote für Vorführmodelle mit bis zu 50 Prozent Rabatt zeigten, wie sich Wellnessträume preiswert realisieren lassen.

Ein Bummel durch die angrenzende Freilandausstellung diente als Inspiration. Verschiedene Aufstell- und Einbauvarianten, geschmackvolle Umrandungen, Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einluden sowie Whirlpools und Swim-Spas, in denen verheißungsvoll die Sonnenstrahlen glitzerten, lieferten jede Menge Ideen für das eigene Wellnessreich.







So viele Eindrücke machten natürlich hungrig. Köstliche selbst gebackene Kuchen sowie saftige Steaks und leckere Würstchen, gegrillt vom Deißlinger Rollerclub „Die Göttlichen“, gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bistrobereich hatten vor allem am Sonntagnachmittag alle Hände voll zu tun.

„Insgesamt zählten wir bei unserer Frühjahrsmesse über Tausend interessierte Besucher. Das ist ein guter Auftakt für die neue Wellness-Saison“, freute sich Otmar Knoll, Generalbevollmächtigter von Whirlpools World, am Ende eines gelungenen Wochenendes.

Alle Wellnessfans sollten sich schon mal den 21. bis 23. Juni notieren: Dann findet in Deißlingen-Lauffen das große Sommerfest zum Jubiläum „Zehn Jahre Whirlpools World“ statt.