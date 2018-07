Ideales Trainingskonzept für den Schwimmsport

Turbinenschwimmanlage/Auszeichnung — 17.07.2018

Ausdauernd schwimmen ohne zu wenden: Das ist das Prinzip der Turbinenschwimmanlage HydroStar von BINDER. Bei zahlreichen Sportveranstaltungen in diesem Jahr konnten sich Besucher von den Vorzügen der Gegenstromanlage überzeugen. Für diese wurde BINDER darüber hinaus mit dem German Brand Award in der Kategorie Sports ausgezeichnet.

Teilnehmer des Triami Sprint Triathlons im niederländischen Deventer konnten sich kürzlich beim Probeschwimmen von der enormen Leistungsfähigkeit der Turbinenschwimmanlage HydroStar von BINDER überzeugen. „Die Gegenstromanlage ist sehr gut für das Techniktraining, weil man immer an derselben Stelle schwimmt und nicht wenden muss“, so Triathlet Wiljam Nijenhuis, der auf 40 Jahre Wettkampferfahrung zurückblicken kann. Auch Schwimmbadbauer und Triathlet Ronald Bos ist fasziniert von den Möglichkeiten, die HydroStar bietet: „Die Gegenstromanlage ist das ideale Trainingsgerät für Profi- und Amateurschwimmer, da sie alle Muskelgruppen beansprucht.“

Technik, die begeistert

Die Begeisterung der Sportler hat einen guten Grund, denn HydroStar ist einzigartig auf dem Markt und unterscheidet sich dank ihrer patentierten Technologie deutlich von herkömmlichen Gegenstromanlagen: Die Strömung umfließt den Schwimmer gleichmäßig und kraftvoll und belastet den Körper nicht einseitig, wie es bei pumpenbetriebenen Systemen der Fall ist. HydroStar eignet sich daher ideal für ausdauerndes, anspruchsvolles Schwimmtraining.

Vom Triathlon bis zum Weltrekord

Der Triathlon in Deventer war aber nur eine von vielen Gelegenheiten für Sportler, die innovative Technik zu testen. Wie bereits im Vorjahr wurde die Turbinenschwimmanlage auch beim diesjährigen Extrem-Hindernislauf Giants Run in der Nähe von Cuxhaven aufgebaut. Darüber hinaus stand sie im Mittelpunkt eines Schwimm-Weltrekordversuchs zugunsten eines guten Zweckes auf der Landesgartenschau in Würzburg.

Vorteile, die überzeugen

Die geräusch- und vibrationsarme Turbine ist nicht nur sehr leistungsfähig, sondern auch wartungsfrei. Sie verbraucht lediglich etwa 20 bis 50 Prozent der Energie, die herkömmliche Anlagen benötigen und lässt sich schnell und einfach auch in bestehende Pools integrieren. Dafür braucht es lediglich einen Stromanschluss. BINDER fertigt HydroStar in sechs Leistungsstufen, darüber hinaus bietet der Hersteller zwei Extra-Größen speziell für Leistungsschwimmer an.

BINDER gewinnt mit der Markenstrategie zur HydroStar den German Brand Award 2018 in der Kategorie Industry Excellence in Branding Sports

Ausgezeichnet für erfolgreiche Markenführung

In diesem Jahr wurde die Gegenstromanlage auch zum Star in Berlin: Denn BINDER gewann mit der Markenstrategie für HydroStar erneut den German Brand Award, diesmal in der Kategorie Industry Excellence in Branding Sports. Damit setzte sich das Unternehmen gegen insgesamt 1.250 Einreichungen durch. Für Aufsehen sorgte BINDER bereits 2011 mit der Entwicklung und Markteinführung der völlig neuartigen Turbinenschwimmanlage.

