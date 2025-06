Geprüfte Qualität 

BINDER legt großen Wert auf eine hohe Qualität seiner Produkte. Um die Einhaltung der eigenen Standards sicherzustellen, implementierte das Unternehmen bereits vor einiger Zeit ein QM-System nach DIN EN ISO 9001:2015. Jetzt hat die TÜV NORD CERT GmbH offiziell bestätigt, dass das Qualitätsmanagementsystem den Anforderungen der Norm entspricht.

Die TÜV NORD CERT GmbH hat BINDER die erfolgreiche Implementierung eines QM-Systems nach DIN EN ISO 9001:2015 bescheinigt. Foto: TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH zertifiziert BINDER

In einem mehrtägigen Auditierungsverfahren sichteten die Auditoren der TÜV NORD CERT GmbH zahlreiche beschriebene Prozessabläufe und Unterlagen, sprachen mit Mitarbeitern und prüften sowohl verschiedene Messmittel in Konstruktion und Fertigung als auch die Kommunikation mit den Kunden. Die Auditoren nahmen zudem an Produktionsbesprechungen teil und sahen sich die Umsetzung des PDCA-Zyklus an (Plan-do-check-act) – eine grundlegende Methode im Qualitätsmanagementprozess. Die Prüfer bescheinigten BINDER nicht nur, alle in den 10 Normkapiteln der ISO 9001 festgelegten Anforderungen ohne Abweichung zu erfüllen. Sie hoben in ihrem Abschlussbericht auch die vorbildlich bebilderten Arbeitsanweisungen in der Montage-Abteilung hervor.

BINDER sieht in dem QM-System viele Vorteile: Das Unternehmen erreicht durch die Einhaltung der Norm klare, nachvollziehbare Prozesse und ist dadurch in der Lage, noch effizienter zu produzieren. Darüber hinaus können Kundenwünsche optimal erfasst und erfüllt werden. Auch die Neukundengewinnung wird durch die vom QM-System geforderten festen Strukturen vereinfacht. Mit der Zertifizierung durch die TÜV NORD CERT GmbH ist der Qualitätsmanagement-Prozess aber nicht abgeschlossen. BINDER wird das QM-System stetig weiterentwickeln und an die sich verändernden Gegebenheiten im Unternehmen anpassen.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.