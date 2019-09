Generationenwechsel bei Grünbeck Prozeßtechnik in Österreich

Personalwechsel — 20.09.2019

Am 1. September 1993 gründete Andreas Feix zusammen mit Josef Grünbeck die Tochterfirma Grünbeck Prozeßtechnik (GPT) in Österreich und übernahm von Anfang an die Geschäftsführung. 26 Jahre später, also ab 1. September 2019 beginnt für Feix nun der dritte Lebensabschnitt, die Pension. Reinhard Schwenk, der ebenfalls seit der Gründung der GPT mit an Bord ist – zuerst als Verkäufer, dann als Prokurist und Vertriebsleiter und seit 2014 als Geschäftsführer – übernimmt nun die alleinige Geschäftsführung.



„An diesem Wendepunkt möchte ich mich für das Vertrauen und die jahrzehntelange gute Kooperation mit unserem Stammhaus in Höchstädt bedanken. Weiter gilt mein Dank meinem Kollegen Reinhard Schwenk für die erfolgreichen Jahre des gemeinsamen Aufbaus und der Zusammenarbeit“,

so Feix.



Perfekt vorbereitete Übergabe: Andreas Feix (links), der scheidende Geschäftsführer, wünscht seinem Geschäftsführerkollegen Reinhard Schwenk weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. (Foto: Florian Schulte)



Reinhard Schwenk freut sich, dass Andreas Feix auch zukünftig als Konsulent weiter zur Verfügung steht. „Ich bin mehr als zuversichtlich, dass wir mit den guten Produkten der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH – wie zum Beispiel unseren neuen Wasserenthärtern der Serie softliQ – und unserer erfahrenen Vertriebs- und Servicemannschaft unsere Marktposition weiter ausbauen können. Außerdem freue ich mich darauf, die neuen Aufgaben gemeinsam mit unserem Team in Angriff zu nehmen, um den Kunden noch mehr Vorteile bieten zu können.“



Grünbeck-Geschäftsführer Dr. Günter Stoll dazu: