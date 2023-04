Führungswechsel beim Multispezialisten

(Wendlingen, 3. April 2023) Martin Eisele trat zum 1. April 2023 die Nachfolge von Birgit Leibfritz als Vorstand der Chemoform AG an.

Nach beinahe zwölf Jahren im Unternehmen und erfolgreicher Arbeit als Vorstand für Finanzen, IT und Personal verabschiedete sich Birgit Leibfritz am 31. März 2023 in den wohlverdienten Ruhestand. Neben all ihren fachlichen Kompetenzen hat insbesondere ihre menschliche und anpackende Art dazu beigetragen, dass sie für Mitarbeiter, Kunden und Partner eine allzeit geschätzte Ansprechpartnerin war. „Ich möchte mich ganz herzlich bei Birgit Leibfritz für ihre hervorragende Arbeit und ihren Einsatz in all den Jahren bedanken. Aus einer Firmengruppe mit 40 Millionen Euro Umsatz ist in unserer gemeinsamen Zeit eine Unternehmensgruppe mit mehr als 350 Millionen Euro Umsatz geworden“, sagt Vorstandsvorsitzender Cedrik Mayer-Klenk im Hinblick auf den Führungswechsel. „Gleichzeitig bin ich froh und dankbar, dass wir mit Martin Eisele einen passenden und kompetenten Nachfolger gewinnen konnten.“



Der neue Finanzvorstand Martin Eisele blickt als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auf eine langjährige Karriere in leitenden Positionen zurück und bringt umfassende Erfahrung im Bereich Finanzen und Controlling mit. Nach seinem Engagement als Senior Manager bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, bei der er unter anderem für die Prüfung eines M-DAX Unternehmens zuständig war, leitete er ab 2012 für acht Jahre ein Single Family Office und war mit einer eigenen Kanzlei selbstständig tätig.



„Ich freue mich auf die Herausforderungen, die mich in meiner neuen Position erwarten“, so Martin Eisele. „Vieles befindet sich im Umbruch und es gilt agil, nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln. Ich bin mir sicher, dass wir mit Weitsicht die entscheidenden Themen gemeinsam angehen und den erfolgreichen Kurs der CF Group weiterführen werden.“

Mit der Berufung von Martin Eisele zum Vorstand beginnt für die CF Group ein neues Kapitel. Dabei steht die Festigung des Konzern- und Gruppengedankens im Fokus, um sich erfolgreich zu einer international nachhaltig agierenden kapitalmarktorientierten Unternehmensgruppe zu entwickeln. Weitere Bausteine sind die Integration und Konsolidierung der getätigten und zukünftigen Akquisitionen.

Über die Chemoform AG / CF Group

Die Chemoform AG ist die Muttergesellschaft der CF Group, einer deutschen Unternehmensgruppe mit europäischer Dimension. Die seit 60 Jahren in Wendlingen am Neckar (Baden-Württemberg) ansässige Chemoform AG ist führend tätig in der Herstellung und im Vertrieb von Produkten für private und öffentliche Schwimmbäder.

Der Multispezialist ist aktiv in über 40 Ländern und betreibt 17 eigene Produktions- und Logistikstandorte. Dabei setzt das Unternehmen sich das Ziel, seinen internationalen Wachstumskurs fortzusetzen und gleichzeitig eine lokale Präsenz sowie eine enge Bindung zu seinen Kunden aufrechtzuerhalten.

Mit mehr als 18 Marken rund um Pools, Wellness, Teich und Trinkwasseraufbereitung und der Zusammenarbeit mit vielen etablierten Marken, positioniert sich die CF Group als erfahrener und nachhaltiger Akteur in allen Vertriebskanälen.

Weitere Infos unter https://www.chemoform.com und http://innovations.cf.group oder auf dem Pool-Profil