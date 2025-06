Extrabat Pools – die Lösung für Poolbauer 

Die positive Resonanz macht deutlich: Digitale Lösungen sind auch im Poolbau ein entscheidender Schlüssel für mehr Effizienz, bessere Abläufe und eine stärkere Kundenorientierung.

Digitalisierung auf dem Vormarsch

Franziska Courmont betreut seit fünf Jahren den Vertrieb der Software Extrabat Pools im deutschsprachigen Raum. Ihrer Einschätzung nach befindet sich die Poolbaubranche in einem klaren digitalen Wandel: „Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch – auch und gerade bei Poolbauern.“

Immer mehr Betriebe erkennen die Vorteile digitaler Prozesse im Vergleich zur klassischen Zettelwirtschaft. Besonders die strukturierte Verwaltung von Dokumenten und Informationen hebt Courmont als zentrales Argument hervor: „Die Möglichkeit, Unterlagen mit Extrabat Pools effizient zu organisieren und jederzeit im Blick zu behalten, ist für viele Unternehmen ein echter Gewinn.“

So werde es deutlich einfacher, den Überblick zu behalten und Arbeitsabläufe nachhaltig zu optimieren.

Johannes Schmitz und Franziska Courmont vom Extrabat Team präsentierten die aktuellsten digitalen Lösungen an den bsw-Infotagen in Düsseldorf. Foto: © Extrabat.

Schwimmen im digitalen Strom

Für Handwerksbetriebe im Poolbau ist mobiles Arbeiten ein entscheidender Erfolgsfaktor. Genau hier setzt Extrabat Pools mit seiner digitalen Lösung an: „Extrabat Today ist unsere App für die Techniker draußen auf der Baustelle“, erklärt Franziska Courmont. Mit der mobilen Anwendung können Einsatzberichte, Fotos und weitere Dokumente direkt vor Ort erfasst und in das System hochgeladen werden – vollständig integriert und in Echtzeit verfügbar.

Ein weiterer großer Vorteil: Extrabat Pools wird als „Software as a Service“ (SaaS) bereitgestellt. Das bedeutet, dass Nutzer jederzeit und von überall auf die Software zugreifen können – sei es vom Büro, aus dem Homeoffice oder direkt von der Baustelle. „Damit kann sogar vor Ort ein Angebot erstellt und direkt an den Kunden versendet werden“, betont Courmont.

Zudem ermöglicht die Cloud-Lösung, dass mehrere Mitarbeitende gleichzeitig mit verschiedenen Geräten auf das System zugreifen. Das schafft maximale Flexibilität und optimiert die Zusammenarbeit im Team.

Kundenkommunikation ganz einfach

Auch in der Verwaltung des Kundendienstes sorgt Extrabat Pools für mehr Übersicht und Struktur. Die Software erleichtert es Poolbau-Betrieben, ihre Aufträge effizient zu organisieren – und bietet gleichzeitig einen echten Mehrwert für die Endkunden.

Ein besonderes Highlight ist der integrierte Kundenbereich, über den Unternehmen Dokumente, Fotos und Projektdetails direkt mit ihren Kunden teilen können. „Die Betriebe geben im Kundenbereich gezielt Informationen frei. Der Kunde kann sich mit seinen Zugangsdaten einloggen und den aktuellen Stand seines Projekts jederzeit einsehen“, erklärt Franziska Courmont.

Dieser direkte Zugang vereinfacht nicht nur die Kommunikation, sondern reduziert auch den Aufwand aufseiten des Betriebs: Dokumente müssen nicht mehr separat versendet werden. Das spart Zeit und sorgt gleichzeitig für mehr Transparenz – was sich positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirkt.

Eine neue Generation taucht auf

Immer mehr Poolbau-Betriebe verabschieden sich von der klassischen Arbeit mit Excel, Word und handschriftlichen Notizen. Die Digitalisierung hält Einzug – und mit ihr die Softwarelösung von Extrabat Pools, die nicht nur Prozesse optimiert, sondern auch das Suchen nach Dokumenten überflüssig macht. Das Ergebnis: ein deutlich effizienteres und übersichtlicheres Arbeiten.

„Viele Betriebe werden aktuell an die nächste Generation übergeben – und diese möchte mit moderner, digitaler Software arbeiten“, berichtet Franziska Courmont. Doch der Wandel wird nicht nur von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern getragen. Auch die ältere Generation gestaltet den Übergang aktiv mit: Sie möchten ihren Nachfolgern einen strukturierten und zukunftsfähigen Betrieb übergeben – und zugleich selbst von den Vorteilen der digitalen Arbeitsweise profitieren.

„Viele erfahrene Betriebsinhaber wollen sich ihre verbleibende Arbeitszeit mit einer intuitiven Lösung wie Extrabat Pools so angenehm wie möglich machen“, so Courmont weiter. Die Digitalisierung erweist sich damit als generationenübergreifende Investition in Effizienz, Komfort und Zukunftssicherheit.

