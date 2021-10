35 Jahre WDT

Firmenjubiläum — 15.10.2021

Das Unternehmen wurde vor 35 Jahren von Herrn Dietmar Werner mit der Erfindung des GRANUDOS Systems, zur Dosierung von Chlorgranulat, gegründet.

Schwäbische Bodenständigkeit, gepaart mit dem dauerhaften Bestreben, sich weiterzuentwickeln und dabei die Welt nicht aus den Augen verlieren: diese Erfolgsfaktoren machen die WDT Dosiertechnik seit über 35 Jahren zu einem etablierten Partner für Mess-, Regel- und Dosiertechnik für Schwimmbad und Wellness.

Eine umfangreiche Produktpalette für unterschiedlichste Anwendungen sorgt für sichere und saubere Lösungen im Schwimmbad- und Wellnessbereich, der Trink- bzw. Abwasseraufbereitung sowie in verschiedensten industrielle Bereichen.

Mit einem Exportanteil von nahezu 75 Prozent ist das mittelständische, in zweiter Generation geführte Unternehmen weltweit tätig. Um Entwicklung und Produktion kümmern sich knapp 55 Mitarbeiter an den Standorten in Wertingen (Hauptsitz) und in Übersee (am Chiemsee).

Qualität und Service im Fokus

WDT hat sich auf die Fahne geschrieben, die Schwimmbad und Wellness-Technik ganzheitlich zu betrachten, technische Zusammenhänge zu verstehen und dieses Know-how an Partner weiterzugeben. Mit hohem Anspruch an Produkt- und Servicequalität möchte WDT schnell und flexibel reagieren und mit bester Qualität und höchstem Engagement überzeugen.