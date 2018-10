Wasser wie im Bergsee

Schon alleine die Größe des Außenbereichs beeindruckte. Als der Bauherr Reiner Lietz zu einem ersten Besichtigungstermin gebeten hatte, führte er ihn zuerst durch den Garten. Für die Besichtigungstour musste man sich Zeit lassen, denn auf dem gigantischen Grundstück gab es viel zu entdecken. Auf den ersten Blick war zu erkennen, wie liebevoll der Bauherr den Garten pflegte, der wie eine natürliche Blumenwiese angelegt ist. Schnell war klar: Hier würde sich ein großes Schwimmbad gut integrieren lassen. Der riesige Garten verlangte förmlich nach einem ebenso groß dimensionierten Schwimmbad.



Das riesige Schwimmbecken grenzt direkt an die große Natursteinterrasse.



Reiner Lietz, Geschäftsführer des sopra-Partners Kühling & Hauers, beriet den Bauherrn über die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Schwimmbad optimal in den Garten integriert werden konnte. In Zusammenarbeit mit der Architektin wurde das Becken längs in den Garten eingeplant und ist unmittelbar an eine große Natursteinterrasse angegliedert, die das Wohnhaus zur Gartenseite hin umschließt. Durch die Terrasse entstand ein kleiner Höhenunterschied, sodass die Schwimmer das Gefühl haben, die endlos scheinende Wasserfläche setze sich bis zum Horizont fort.







Der Bauherr stimmte dem Vorschlag zu, ein Fertigbecken einzusetzen, weil dies die Bauzeit erheblich verkürzt. So fiel die Wahl auf ein immerhin 19,40 m langes und 4,70 m breites PVC-Schwimmbecken, inklusive Rollladenschacht von KWS. Auf Wunsch des Bauherrn erhielt der Pool eine Anthrazit-Oberfläche, die das Wasser in einem dunklen Naturton wie einen Bergsee schimmern lässt. Die Überlaufrinne, die das Becken umschließt, macht den Höhenversatz im Bereich der Terrasse und der Längsseiten mit.



Im hinteren Gartenbereich lädt ein Sonnendeck neben dem Pool zum Entspannen ein.



Während der vordere Teil von der Terrasse umschlossen wird, fließt das Wasser beim in den Garten hinausragenden Beckenteil frei über die Kante in die tieferliegende Rinne. Dabei wird die Rinne von einem Naturstein abgedeckt, sodass ein nahtloser Übergang zu den Umgangsflächen geschaffen wurde. „Alle sichtbaren Flächen außerhalb des Wasserspiegels sind mit Naturstein bekleidet“, erläutert Reiner Lietz. Das Schwimmbecken verfügt neben einer bequemen Einstiegstreppe und einer fluvo-Gegenstromanlage mit Rockmann-Seil auch über eine grando-Roll­ladenabdeckung. Der Rollladenpanzer, der in einem Schacht im Becken ruht, deckt die enorme Wasserfläche in einem Stück ab.







Gleich 13 fluvo-LED-RGB-Scheinwerfer sind im Becken eingebaut, die den Pool, aber auch die Terrasse und die Teile des Gartens bei Einbruch der Dunkelheit in ein Farbenmeer hüllen. Unmittelbar am Kopfende des Beckens wurde ein Unterflur-Technikraum eingebaut, in dem die sopra-Schwimmbadtechnik installiert ist. Ein sopra-Filter mit drehzahlgeregelter Pumpe und zusätzlicher UV-Stufe, die Mess- und Regeltechnik sopra-test privat, die soprazon-Anlage sowie der Schwallwasserbehälter selfclean, der mit einem großen Vorfilter ausgestattet ist, um Laub und anderen Schmutz fernzuhalten, sind hier gut zugänglich und revisionsfreundlich untergebracht. Lange Leitungswege oder die Installation der Technik im Wohnhaus konnten so vermieden werden.



Die Überlaufrinne ist passend zur Terrasse von einem Naturstein überdeckt.



In kurzer Bauzeit wurde eine hochwertige und technisch anspruchsvolle Schwimmbadanlage realisiert, die sich gut in den naturbelassenen Garten einfügt. Diese Poolanlage wurde im Rahmen des bsw-Awards 2017 mit einer TOP10-Auszeichnung in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“ gewürdigt. Am bsw-Award 2017 nahmen über 300 Objekte aus neun Ländern teil. Und das Schwimmbad von der bsw-Mitgliedsfirma Kühling & Hauers gehört damit zu den zehn besten des Jahrgangs 2017.







Planung & Realisierung

Planung und Schwimmbadbau

Kühling & Hauers Schwimmbadtechnik, Isernhagen

Schwimmbadtechnik

sopra AG, Koblenz

Schwimmbecken

KWS Schwimmbad­anlagen GmbH, Wesel

Gegenstromanlage und Scheinwerfer

Schmalenberger GmbH + Co. KG, Tübingen

Rollladenabdeckung

grando GmbH, Bergisch Gladbach