Schwimmen mit Ausblick

Beide Wünsche wurden perfekt erfüllt. Da sich der Bauherr zu einem Umbau seines Wohnhauses entschlossen hatte, beauftragte er seinen Architekten, im Zuge der Maßnahmen gleichzeitig auch ein Konzept für eine neue Terrasse mit angegliederter Poolanlage zu entwerfen.



Nach dem Umbau des Wohnhauses bildet es eine harmonische Einheit mit dem neuen Pool. (Foto: Tom Bendix)



Zuerst wurde eine Stahlträgerkonstruktion vor das eigentliche Wohngebäude gesetzt, die jetzt das Gebäude zur Gartenseite hin wie eine Veranda umgibt. So entstand auf der Terrasse ein überdachter Bereich, der als Lounge-Area genutzt werden kann. Auf der Stahlträgerkonstruktion steht ein Kubus, der mit dem Wohnbereich im Dachgeschoss verbunden ist und auch so genutzt wird.



Die überdachte Lounge-Area auf der Terrasse lädt zum Verweilen ein. (Foto: Tom Bendix)



Das Wohnhaus wird jetzt von einer neuen Terrasse mit zwei halbgerundeten Seiten umschlossen, an die sich unmittelbar der neue Pool anschließt. Mit dem Bau des Schwimmbades wurde das bsw-Fachunternehmen Belka aus Kerpen beauftragt. Heiner Belka-Lüttgen beriet den Bauherrn über die Möglichkeiten, wie ein Schwimmbad am besten vor die Terrasse gebaut werden konnte, über die verschiedenen Beckenkonstruktionen, Ausstattung und Technik. Da der Bauherr ein aktiver leistungsorientierter Schwimmer ist, fiel die Entscheidung auf einen 13 m langen und 3 m breiten Schwimmkanal, der in der Länge der Terrasse angepasst

wurde.



An zwei Seiten des Pools befindet sich ein freier Überlauf zum Garten hin. (Foto: Tom Bendix)



Der Pool inklusive Ausstattung und Technik wurde komplett von Belka geplant und gebaut. Es handelt sich um ein Becken aus ISO-Beton, das mit einer Folie ausgekleidet ist. Während das Becken an einer Seite unmittelbar an die Terrasse anschließt, wurde auf zwei Seiten ein freier Überlauf geschaffen, über den das Wasser etwa einen halben Meter tief in eine Rinne fließt, die den Pool wie einen Wassergraben umgibt. Außerdem wurde bei dieser Infinity-Rinne der Beckenkopf mit einem dunklen Naturstein belegt, der dem ganzen Becken zusätzlich einen edlen Touch gibt.



Der dunkle Naturstein am Beckenkopf gibt dem Pool einen besonders edlen Touch. (Foto: Tom Bendix)



Zur Ausstattung des Beckens gehören eine Einstiegstreppe, die ebenfalls mit Folie ausgekleidet ist, eine Rollladenabdeckung mit Polycarbonat-Solarprofilen, die viel Wärme ins Wasser eintragen, und dimmbare LED-Leuchten in Warmweiß. Diese hüllen bei Einbruch der Dunkelheit nicht nur das Poolwasser, sondern auch die ganze Terrasse in ein bezauberndes Licht und werden auch von den Natursteinen refl ektiert. Im Keller des Wohnhauses ist die vollautomatisch arbeitende Schwimmbadtechnik installiert.



Wenn die Rollladenabdeckung mit Polycarbonat-Solarprofilen gerade nicht benötigt wird, ruht sie im Beckenkörper. (Foto: Tom Bendix)



Eine Filteranlage mit Mehrwegeventil und Umwälzpumpe sowie die ProMinent-Mess-, -Regel- und -Dosiertechnik sind hier gut zugänglich und revisionsfreundlich untergebracht.



Ein Blick von oben macht die beeindruckenden Dimensionen des 13 Meter langen und 3 Meter breiten Pools erst so richtig deutlich. (Foto: Tom Bendix)