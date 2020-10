Pool in luftiger Höhe

Ein Pool mit viel Platz zum Relaxen, Sport treiben und Genießen.

Ein Ehepaar, das seine Freizeit sehr gerne aktiv verbringt, hatte sich nach langen Überlegungen entschlossen, ein eigenes Schwimmbecken anzuschaffen. Nach den Eigentümern sollte es ein Platz sein, an dem beide ungestört Sport treiben können, aber auch ungestörtes Relaxen und optimales Entspannen möglich sein sollten.

Weite Sicht in luftiger Höhe.

Mit ihren Vorstellungen und Ideen wandten sie sich an das Schwimmbadbau-Fachunternehmen Pool+Home in Kirchheim unter Teck. Das Unternehmen ist auch Mitglied beim Bundesverband Schwimmbad & Well­ness (bsw). Nach eingehender Beratung schlugen die Poolexperten vor, das Schwimmbecken im Hinblick auf die außergewöhnliche Immobilie in luftiger Höhe auf der Dachterrasse einzubauen – eine sinnreiche und äußerst kreative Lösung.

Unerwünschte Blicke gibt es bei diesem Pool auf der Dachterrasse nicht.

Entschieden hatten sich die Bauherren für einen eleganten Pool von Niveko vom Typ Skimmer Invisible. Mit dieser Beckenvision wird der höchstmögliche Wasserspiegel erreicht bei gleichzeitig fast unsichtbarem Übergang zwischen Beckenwand und Wasserabfluss.

Gemütliche Holzumrandung und edle Glasgeländer.

An einer Stirnseite des Pools wurde wenige Stufen tiefer ein teilweise überdachter Bereich für die vom Ehepaar gewünschte Entspannungszone eingerichtet. Nun können die Eigentümer des Swimmingpools die herrliche und unverbaubare Aussicht über die umliegenden Hausdächer und Wälder der schwäbischen Landschaft genießen und zugleich direkt unter der Sonne schwimmen. „Wenn wir auf die Terrasse steigen, haben wir das Gefühl, dass wir uns an einem ganz anderen Ort befinden. Der wunderschöne Ausblick in die Weite lässt uns den ganzen Stress des Alltags schnell vergessen“, lassen die begeisterten neuen Pool­besitzer wissen.

Planung & Realisierung

Vertrieb:





Hersteller:





Lamellenabdeckung: